Минпромторг добавил шесть моделей в список машин для работы в такси
Минпромторг включил в реестр автомобилей для такси еще шесть моделей с локализованным производством в России. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
В обновленный реестр впервые вошли Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.
Предыдущее обновление перечня состоялось 5 марта. Тогда Минпромторг включил в него кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электромобиль UMO 5, созданный в рамках проекта EVM и «Яндекса», а также легкий коммерческий автомобиль Sollers SF1. Первый реестр автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации, ведомство опубликовало 1 октября. В него вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, «Москвич» 3, 3е, 6 и 8, электромобили Evolute I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet и I-Space, гибриды Voyah Free, Dream и Passion, минивэн Sollers SP7, а также УАЗ «Патриот» и «Хантер».
Закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу 1 марта 2026 г. В большинстве регионов России перевозчики могут использовать только автомобили, включенные в реестр Минпромторга и соответствующие установленным требованиям по уровню локализации производства. Для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа новые требования начнут действовать с 1 марта 2028 г. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа закон вступит в силу с 1 марта 2030 г.