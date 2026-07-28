Минпромторг добавил шесть моделей в список машин для работы в такси

Закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу 1 марта 2026 г. В большинстве регионов России перевозчики могут использовать только автомобили, включенные в реестр Минпромторга и соответствующие установленным требованиям по уровню локализации производства. Для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа новые требования начнут действовать с 1 марта 2028 г. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа закон вступит в силу с 1 марта 2030 г.