Медведев заявил о подготовке законов об эффективном наборе иностранцев на работу
Нужно довести до конца разработку законодательства, позволяющего осуществлять более эффективный набор иностранцев на работу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Коснусь вопроса подготовки законодательных изменений, которые должны сформировать более эффективную систему организованного набора иностранных работников. Такая задача поставлена в ряде поручений президента и отражена в концепции государственной миграционной политики. Здесь нужно все это довести до конца», – сказал он.
Медведев отметил, что МВД почти завершило разработку и правку законопроектов о приеме иностранцев на работу. По его словам, они будут представлены на заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики через две недели. Он также призвал улучшать процедуру внесения в реестр лиц, которые нарушают миграционное законодательство. По словам зампреда Совбеза, это поможет исключить возможность попадания в реестр законопослушных граждан. Кроме того, Медведев предложил использовать приложение «Амина» для учета иностранцев в регионах России и отметил, что существующий реестр учета иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, работает эффективно.
22 октября официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что за восемь месяцев 2026 г. ведомство запретило въезд в Россию более чем 260 000 иностранцев. Это на 75,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего причинами отказа во въезде были депортация или выдворение, нарушение сроков пребывания, предоставление ложных сведений или поддельных документов и др.