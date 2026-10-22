Медведев заявил о подготовке законов об эффективном наборе иностранцев на работу

Медведев отметил, что МВД почти завершило разработку и правку законопроектов о приеме иностранцев на работу. По его словам, они будут представлены на заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики через две недели. Он также призвал улучшать процедуру внесения в реестр лиц, которые нарушают миграционное законодательство. По словам зампреда Совбеза, это поможет исключить возможность попадания в реестр законопослушных граждан. Кроме того, Медведев предложил использовать приложение «Амина» для учета иностранцев в регионах России и отметил, что существующий реестр учета иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, работает эффективно.