МВД запретило въезд в Россию более 260 000 иностранцев с начала года

МВД РФ за восемь месяцев 2026 г. запретило въезд в Россию более чем 260 000 иностранцев, что на 75,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале.