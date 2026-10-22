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МВД запретило въезд в Россию более 260 000 иностранцев с начала года

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

МВД РФ за восемь месяцев 2026 г. запретило въезд в Россию более чем 260 000 иностранцев, что на 75,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале.

«В 4 раза возросло количество принятых полицией решений о неразрешении въезда в отношении иностранцев, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку», – дополнила Волк.

Она пояснила, что основными причинами отказа во въезде стали депортация или выдворение, нарушение сроков пребывания, предоставление ложных сведений или поддельных документов, неоднократные административные нарушения, а также неуплата налогов и штрафов.

16 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за первое полугодие 2026 г. из России депортировали около 100 000 мигрантов, а для 200 000 иностранных граждан въезд в страну был закрыт. Он также подчеркнул, что порядка 800 000 иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц. 

20 августа Ирина Волк сообщила, что несколько десятков тысяч иностранцев не пустили в Россию благодаря использованию биометрии на границе. По ее словам, с начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных через оснащенные системой пункты пропуска прошли около 14 млн иностранцев. 

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