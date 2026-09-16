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Володин: за первое полугодие из РФ депортировали 100 000 мигрантов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За первое полугодие 2026 г. из России депортировали около 100 000 мигрантов, а для 200 000 иностранных граждан въезд в страну был закрыт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, порядка 800 000 иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц. Он связал эти цифры с новыми механизмами, направленными на борьбу с нелегальной миграцией в России.

Также Володин напомнил, что в сентябре вступил в силу федеральный закон, который совершенствует миграционную политику. Согласно ему, мигранты теперь должны проходить медосвидетельствование в течение 30 дней, а не 90. Это позволит оперативно депортировать иностранного гражданина в том случае, если у него обнаружат опасную инфекцию. Кроме того, была введена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

10 сентября замглавы МВД России Андрей Кикоть сообщил, что трудовые мигранты в России будут платить налоги за неработающих членов своей семьи с 1 января 2027 г. Кроме того, он дополнил, что в контексте концепции государственной миграционной политики была намечена цель ограничить присутствие в России неработающих членов семей.

7 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал список профессий для работы мигрантов вне квот. По его словам, существующий список включает 192 специальности, что, по его мнению, создает возможность для въезда в страну значительного числа трудовых мигрантов без подтверждения квалификации.

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