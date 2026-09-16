Володин: за первое полугодие из РФ депортировали 100 000 мигрантов

Также Володин напомнил, что в сентябре вступил в силу федеральный закон, который совершенствует миграционную политику. Согласно ему, мигранты теперь должны проходить медосвидетельствование в течение 30 дней, а не 90. Это позволит оперативно депортировать иностранного гражданина в том случае, если у него обнаружат опасную инфекцию. Кроме того, была введена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.