Что рассказали Путину о переменах в миграционной политике

По словам Кикотя, в моменте в России находится от 6 до 6,5 млн иностранных граждан, что на 8% меньше, чем раньше. Из них около 3 млн – трудовые мигранты, 1,7 млн – члены семей, 1 млн – иные категории (туризм, образование, частные поездки). Еще 800 000 человек нарушили миграционное законодательство и внесены в реестр контролируемых лиц. Доля легальной трудовой миграции выросла с 45% до 50%.