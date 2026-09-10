Что рассказали Путину о переменах в миграционной политике

Что рассказали Путину о переменах в миграционной политикеЧисло иностранцев в России сократилось, а легальная трудовая миграция выросла
Президент России Владимир Путин провел встречу с первым замминистра внутренних дел – начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андреем Кикотем, который доложил о реализации миграционной политики за полтора года. В страну ежегодно прибывает около 9 млн иностранцев, в моменте находятся 6–6,5 млн человек. Доля легальной трудовой миграции выросла до 50%. «Ведомости» собрали главные тезисы из доклада.
Ситуация с иностранцами и легализация
По словам Кикотя, в моменте в России находится от 6 до 6,5 млн иностранных граждан, что на 8% меньше, чем раньше. Из них около 3 млн – трудовые мигранты, 1,7 млн – члены семей, 1 млн – иные категории (туризм, образование, частные поездки). Еще 800 000 человек нарушили миграционное законодательство и внесены в реестр контролируемых лиц. Доля легальной трудовой миграции выросла с 45% до 50%.
Борьба с преступностью и контроль
За полугодие число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 40% – до 14 500. Выявлено на 30% больше организованных групп. В 10 раз чаще выявляются поддельные документы. Аннулировано 20 000 разрешений на временное проживание и видов на жительство.
«По структуре преступности. Здесь традиционно, исходя из количества прибывающих иностранцев, конечно, Москва, Московская область и Санкт-Петербург – в общей доле они где-то дают чуть меньше половины всех преступлений, остальные распределяются равномерно по 2%, по 3% по субъектам», – рассказал Кикоть.
Замминистра добавил, что создано 23 пункта миграционного контроля на транспортных узлах, включая пункт в аэропорту «Шереметьево». Работа в этом направлении масштабируется.
Новые меры: налоги, оргнабор, аналитический центр
С 1 января 2027 г. работающие иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи. По словам Кикотя, доля неработающих членов семей в России уже сократилась на 20% по отношению к 1,7 млн.
Разрабатывается также законопроект о целевом организованном наборе: работодатель заказывает сотрудников через миграционную службу, а оператор привозит их и передает заказчику.
«Если при нынешней модели иностранец, принявший решение о работе в России, самостоятельно билет покупает, самостоятельно сюда приезжает и ищет, по сути, работодателя, он не трудоустроен в момент приезда, то в модели оргнабора это будет происходить следующим образом: от работодателя, от заявки», – объяснил Кокоть.
По словам Путина, его коллеги из стран, откуда в РФ приезжают трудовые мигранты, заинтересованы, чтобы «мы вместе готовили тех людей, которые хотят приехать на работу в Россию, готовили к этой работе и жизни в России». Речь, в частности, об изучении русского языка.
Создается также аналитический центр с использованием искусственного интеллекта для объединения данных о мигрантах.
Доходы от миграционных процессов
За полтора года государство получило 321 млрд руб. от миграционных процессов, что составляет рост на 30%. Из них более 60 млрд руб. поступило в федеральный бюджет, свыше 250 млрд руб. – в региональные. Основной источник – патенты на работу. Путин поддержал переход к цивилизованному оргнабору, который защищает права мигрантов и интересы местных граждан.