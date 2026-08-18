Володин: число выдворенных мигрантов в Москве за полгода выросло вдвое

Всего за различные правонарушения, совершенные мигрантами в первом полугодии 2026 г., было принято около 100 000 решений об административном выдворении из России. Раньше такая мера административного наказания предусматривалась в 22 статьях КоАП. Но в июле был принят закон, расширивший перечень оснований для выдворения до 45 статей.