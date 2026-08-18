Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,592-0,18%CHKZ16 700+0,6%MGTS1 332+0,6%IMOEX2 101,07+0,38%RTSI778,56+0,38%RGBI113,65+0,33%RGBITR768,36+0,35%
Главная / Общество /

Володин: число выдворенных мигрантов в Москве за полгода выросло вдвое

Елена Вострикова

В Москве за первое полугодие 2026 г. число иностранцев, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, выросло почти вдвое – с 8300 до 16 000 человек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

По его словам, на Москву пришлось около трети всех выдворений из России по ст. 18.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил въезда в страну или режима пребывания.

Всего за различные правонарушения, совершенные мигрантами в первом полугодии 2026 г., было принято около 100 000 решений об административном выдворении из России. Раньше такая мера административного наказания предусматривалась в 22 статьях КоАП. Но в июле был принят закон, расширивший перечень оснований для выдворения до 45 статей.

Совбез: число совершенных мигрантами преступлений снизилось почти на 40%

Общество

Володин также привел данные МВД, согласно которым за первое полугодие число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 40%. Спикер Госдумы связал эту динамику с расширением полномочий правоохранительных органов в миграционной сфере.

«С 2024 г. Госдумой принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики», – пояснил Володин.

4 августа президент России Владимир Путин расширил перечень оснований для выдворения иностранцев. Закон теперь предусматривает такую меру за дискредитацию Вооруженных сил РФ, нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь