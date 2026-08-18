Володин: число выдворенных мигрантов в Москве за полгода выросло вдвое
В Москве за первое полугодие 2026 г. число иностранцев, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, выросло почти вдвое – с 8300 до 16 000 человек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.
По его словам, на Москву пришлось около трети всех выдворений из России по ст. 18.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил въезда в страну или режима пребывания.
Всего за различные правонарушения, совершенные мигрантами в первом полугодии 2026 г., было принято около 100 000 решений об административном выдворении из России. Раньше такая мера административного наказания предусматривалась в 22 статьях КоАП. Но в июле был принят закон, расширивший перечень оснований для выдворения до 45 статей.
Володин также привел данные МВД, согласно которым за первое полугодие число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 40%. Спикер Госдумы связал эту динамику с расширением полномочий правоохранительных органов в миграционной сфере.
«С 2024 г. Госдумой принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики», – пояснил Володин.
4 августа президент России Владимир Путин расширил перечень оснований для выдворения иностранцев. Закон теперь предусматривает такую меру за дискредитацию Вооруженных сил РФ, нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы.