Путин расширил перечень оснований для выдворения мигрантов

Путин расширил перечень оснований для выдворения мигрантовИностранцев будут высылать за дискриминацию и дискредитацию армии
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность выдворения иностранных граждан за дискриминацию, нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Госдума приняла такой законопроект 21 июля. Теперь число статей КоАП, предусматривающих такую меру, увеличивается с 22 до 45.
Выдворение будет применяться за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и ее граждан, а также публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны. Кроме того, такая мера предусмотрена за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции или военного положения, стрельбу в неположенных местах, создание помех движению транспорта, неповиновение правоохранителям, мелкое хулиганство, дискриминацию и неповиновение пограничникам.
Закон также распространяет возможность выдворения на ряд правонарушений, связанных с экстремизмом и распространением деструктивной информации. В их числе – осквернение религиозных символов, возбуждение ненависти либо вражды, пропаганда экстремистской или нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.