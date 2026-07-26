Путин подписал закон, ужесточающий требования к трудовым мигрантам

Путин подписал закон, ужесточающий требования к трудовым мигрантамПо достижении 18 лет их дети должны будут покинуть РФ в течение 30 дней
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий дополнительные ограничения для мигрантов и членов их семей. Документ размещен на портале правовых актов.
Согласно поправкам, трудовые мигранты обязаны обеспечивать себя и своих детей на сумму не ниже регионального прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Если иностранный работник трудится в нескольких регионах сразу, он должен ориентироваться на самый высокий прожиточный минимум среди них, говорится в документе.
При оформлении патента иностранный работник обязан платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ – не только за себя, но и за каждого своего несовершеннолетнего ребенка. Такая же норма действует для мигрантов, которые работают по найму у частных лиц в личных целях (не связанных с предпринимательством).
Если мигрант не выполняет новые требования, ему не продлят патент или разрешение на работу. Тогда он должен будет уехать из России вместе с детьми за 15 дней, если нет других законных оснований оставаться.
Срок пребывания детей мигранта в России не может превышать срок действия патента родителя (но не дольше, чем до их 18-летия) при условии, что родитель уплачивает фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.
Как только ребенку исполняется 18 лет, он должен в течение 30 дней покинуть страну – либо, при наличии законных оснований, остаться. В тот же срок он может подать заявление на патент и оплатить фиксированный аванс по НДФЛ.
МВД России получило право проверять доходы иностранных граждан, уровень этих доходов, а также факт уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ.
После получения мигрантом разрешения на временное проживание или вида на жительство ведомство сможет проверять, встал ли он на учет в налоговой службе. Все данные для таких проверок будут браться из государственной информационной системы миграционного учета.
ФНС будет направлять в МВД сведения о заработке иностранцев за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Мигрантов обяжут предоставлять в МВД справку о доходах, копию налоговой декларации или подтверждение уплаты налогов.
Закон расширяет перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительства. Срок нахождения в стране сократят, если мигрант не предоставит данные о доходах или его доход на каждого члена семьи окажется ниже регионального прожиточного минимума. Это касается и тех, кто работает у частных лиц по дому.
21 июля в Госдуме одобрили закон, расширяющий список административных статей, по которым иностранным гражданам грозит принудительное выдворение из РФ. В их числе – дискредитация армии, призывы к санкциям против РФ и ее граждан, а также публичные заявления о нарушении территориальной целостности страны. Кроме того, высылка грозит за нарушение режима ЧС, контртеррористической операции или военного положения, стрельбу, блокировку движения, неподчинение полиции, хулиганство, дискриминацию и отказ подчиняться пограничникам.
Как отметил 19 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин, с 2024 г. было принято 30 федеральных законов, направленных на наведение порядка в сфере миграции. Созданное правовое поле позволило МВД добиться значительных результатов только за июнь 2026 г.
По данным МВД, за этот период удалось пресечь свыше 60 000 правонарушений в миграционной области. Кроме того, было возбуждено 2000 уголовных дел. Сообщается, что за пределы России выдворили и депортировали 14 600 мигрантов.