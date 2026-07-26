Путин подписал закон, ужесточающий требования к трудовым мигрантам

При оформлении патента иностранный работник обязан платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ – не только за себя, но и за каждого своего несовершеннолетнего ребенка. Такая же норма действует для мигрантов, которые работают по найму у частных лиц в личных целях (не связанных с предпринимательством).