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Главная / Политика /

Мигрантам с непогашенной судимостью могут запретить давать гражданство

Ведомости

Госдума продолжит рассмотрение законопроектов, которые направлены на совершенствование миграционной политики. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Max.

Он уточнил, что одним из предлагаемых законопроектов предусматривается исключение возможности получения гражданства России или права на проживание в стране для мигрантов, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами.

Володин также отметил, что ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы. При этом он добавил, что мера не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище на территории России.

По словам председателя Госдумы, законопроект обсудят на ближайшем заседании Совета Государственной думы.

Как отметил Володин, с 2024 г. было принято 30 федеральных законов, направленных на наведение порядка в сфере миграции. Созданное правовое поле позволило МВД добиться значительных результатов только за июнь 2026 г.

По данным МВД, за этот период удалось пресечь свыше 60 000 правонарушений в миграционной области. Кроме того, было возбуждено 2000 уголовных дел. Сообщается, что за пределы России выдворили и депортировали 14 600 мигрантов.

Решения об ограничении въезда в страну вынесли в отношении 29 300 иностранных граждан. Помимо этого были выявлены и привлечены к административной ответственности 10 400 недобросовестных работодателей за незаконное вовлечение мигрантов в трудовую деятельность.

В июне Государственная дума приняла в третьем чтении закон, предусматривающую запрет на выдворение и иные миграционные меры в отношении иностранцев, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ или воевавших на стороне России.

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