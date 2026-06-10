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Госдума приняла закон о запрете депортации иностранцев-контрактников

Ведомости

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который запрещает депортацию и другие миграционные ограничения в отношении иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавших в боевых действиях на стороне России. Документ был принят на заседании парламента.

Согласно тексту законопроекта, для иностранцев-контрактников и ветеранов боевых действий больше не применяются такие меры наказания, как депортация, реадмиссия, сокращение срока временного пребывания, отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание и вида на жительство. Им также не могут запретить въезд в Россию или признать пребывание нежелательным.

Для ветеранов боевых действий дополнительно снимаются запреты на выдачу, переоформление и аннулирование патентов и разрешений на работу. Решения, принятые в отношении них с 24 февраля 2022 г., утрачивают силу автоматически.

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Если контрактник или ветеран нарушит миграционное законодательство, вместо выдворения ему может грозить административный штраф до 50 000 руб. или обязательные работы.

Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 г. 21 января Госдума приняла его в первом чтении. Инициатива, по словам депутатов, призвана защитить иностранцев, которые рискуют жизнью на фронте, от уголовного преследования на родине и бюрократических проблем в России.

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