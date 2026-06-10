Госдума приняла закон о запрете депортации иностранцев-контрактников

Если контрактник или ветеран нарушит миграционное законодательство, вместо выдворения ему может грозить административный штраф до 50 000 руб. или обязательные работы.



Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 г. 21 января Госдума приняла его в первом чтении. Инициатива, по словам депутатов, призвана защитить иностранцев, которые рискуют жизнью на фронте, от уголовного преследования на родине и бюрократических проблем в России.