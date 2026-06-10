Госдума приняла закон о запрете депортации иностранцев-контрактников
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который запрещает депортацию и другие миграционные ограничения в отношении иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавших в боевых действиях на стороне России. Документ был принят на заседании парламента.
Согласно тексту законопроекта, для иностранцев-контрактников и ветеранов боевых действий больше не применяются такие меры наказания, как депортация, реадмиссия, сокращение срока временного пребывания, отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание и вида на жительство. Им также не могут запретить въезд в Россию или признать пребывание нежелательным.
Для ветеранов боевых действий дополнительно снимаются запреты на выдачу, переоформление и аннулирование патентов и разрешений на работу. Решения, принятые в отношении них с 24 февраля 2022 г., утрачивают силу автоматически.
Если контрактник или ветеран нарушит миграционное законодательство, вместо выдворения ему может грозить административный штраф до 50 000 руб. или обязательные работы.
Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 г. 21 января Госдума приняла его в первом чтении. Инициатива, по словам депутатов, призвана защитить иностранцев, которые рискуют жизнью на фронте, от уголовного преследования на родине и бюрократических проблем в России.