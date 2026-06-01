Володин сообщил о новых мерах поддержки участников СВО и контроля миграции
С июня в России начинают действовать законодательные изменения, затрагивающие социальную поддержку участников специальной военной операции и регулирование миграционной сферы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких – важнейший приоритет в работе Государственной думы», – подчеркнул Володин.
По словам спикера нижней палаты парламента, новые положения направлены на расширение гарантий для военнослужащих и их семей. В частности, сохраняется механизм списания кредитной задолженности, а договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут продлеваться автоматически. Кроме того, в отдельных случаях один из родителей или детей военнослужащего сможет оформить отпуск одновременно с ним.
Одновременно вступают в силу меры, связанные с усилением контроля за иностранными гражданами. Продлевается эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета мигрантов, предусматривающий обязательный сбор биометрических персональных данных. Как отметил председатель Госдумы, принятые решения направлены на повышение эффективности борьбы с нелегальной миграцией и совершенствование системы контроля за пребыванием иностранцев на территории страны.
30 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что работающие родители с двумя и более детьми с 1 июня могут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Она фактически позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы. Выплата уменьшает ставку НДФЛ за прошлый год с 13 до 6%. Разницу возвращают семье. Подать заявление можно за 2025 г. Сделать это нужно до 1 октября 2026 г.