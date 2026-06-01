Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,571+0,8%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 581,98+0,64%RTSI1 145,24+0,64%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,57-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Володин сообщил о новых мерах поддержки участников СВО и контроля миграции

Ведомости

С июня в России начинают действовать законодательные изменения, затрагивающие социальную поддержку участников специальной военной операции и регулирование миграционной сферы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких – важнейший приоритет в работе Государственной думы», – подчеркнул Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, новые положения направлены на расширение гарантий для военнослужащих и их семей. В частности, сохраняется механизм списания кредитной задолженности, а договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут продлеваться автоматически. Кроме того, в отдельных случаях один из родителей или детей военнослужащего сможет оформить отпуск одновременно с ним.

Что изменится для россиян в июне

Общество

Одновременно вступают в силу меры, связанные с усилением контроля за иностранными гражданами. Продлевается эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета мигрантов, предусматривающий обязательный сбор биометрических персональных данных. Как отметил председатель Госдумы, принятые решения направлены на повышение эффективности борьбы с нелегальной миграцией и совершенствование системы контроля за пребыванием иностранцев на территории страны.

30 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что работающие родители с двумя и более детьми с 1 июня могут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Она фактически позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы. Выплата уменьшает ставку НДФЛ за прошлый год с 13 до 6%. Разницу возвращают семье. Подать заявление можно за 2025 г. Сделать это нужно до 1 октября 2026 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте