Володин сообщил о новых мерах поддержки участников СВО и контроля миграции

30 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что работающие родители с двумя и более детьми с 1 июня могут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Она фактически позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы. Выплата уменьшает ставку НДФЛ за прошлый год с 13 до 6%. Разницу возвращают семье. Подать заявление можно за 2025 г. Сделать это нужно до 1 октября 2026 г.