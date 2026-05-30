Семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ с 1 июня
Работающие родители с двумя и более детьми с 1 июня могут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Она фактически позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает «РИА Новости».
Выплата уменьшает ставку НДФЛ за прошлый год с 13% до 6%. Разницу возвращают семье. «Размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год. Она фактически уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%», – пояснила Стенякина.
Подать заявление можно за 2025 г. Сделать это нужно до 1 октября 2026 г.
Кто может получить семейную выплату
При этом родители должны быть гражданами РФ, постоянно проживать в России, являться налоговыми резидентами и не иметь задолженности по алиментам. Подать документы можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или лично в отделении Социального фонда. Большую часть справок фонд запросит самостоятельно. Лично нужно будет принести только некоторые документы, например справку из вуза, если ребенок-студент старше 18 лет.
Право на выплату нужно подтверждать каждый год.
Всего новую выплату смогут получить 7,3 млн работающих родителей двух и более детей, сообщал в октябре 2025 г. министр труда Антон Котяков. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выплата охватит более 4 млн семей, в которых воспитывается почти 11 млн детей. Выплату не назначат самозанятым и индивидуальным предпринимателям на спецрежимах, которые не платят НДФЛ .