Семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ с 1 июня

Кто может получить семейную выплату

Во-первых, семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Во-вторых, работающие родители, включая усыновителей, опекунов и попечителей, с двумя и более детьми. Также на выплату могут рассчитывать родители детей до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения в колледже или вузе.

При этом родители должны быть гражданами РФ, постоянно проживать в России, являться налоговыми резидентами и не иметь задолженности по алиментам. Подать документы можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или лично в отделении Социального фонда. Большую часть справок фонд запросит самостоятельно. Лично нужно будет принести только некоторые документы, например справку из вуза, если ребенок-студент старше 18 лет.

Право на выплату нужно подтверждать каждый год.