Семейная налоговая выплата коснется 7,3 млн работающих родителей

Семейная налоговая выплата коснется 7,3 млн работающих родителейМинистр труда напомнил о начале программы вычета по НДФЛ и эффективности соцконтрактов
Семейную налоговую выплату в 2026 г. получат 7,3 млн работающих родителей двух и более детей, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Благодаря этой выплате мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, воспитывающихся в семьях с работающими родителями», – сказал Котяков.
Перерасчет НДФЛ с июня 2026 г. смогут получить семьи, у которых среднедушевой доход меньше 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.
Расчет среднедушевого дохода будет учитывать заработную плату, пенсию, стипендию, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Сумма к возврату в форме семейной выплаты будет рассчитываться от суммы выплаченного родителями НДФЛ в минувшем году без применения налоговых вычетов. Дети в семье должны быть в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет, если они учатся на очном отделении вуза. Оператором выплаты станет Социальный фонд России.
Семейная налоговая выплата поможет россиянам получать ежегодно от 56 000 до 189 000 руб., заявила 8 июля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ. Такая помощь станет доступна для 4 млн семей, в которых воспитывается около 10 млн детей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин 26 марта.
Форма заявления аналогична заявлению на получение единого пособия. Подать его можно будет электронно через портал «Госуслуги» либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ по месту регистрации или фактического проживания. В большинстве случаев для получения семейной налоговой выплаты достаточно будет одного электронного заявления без предоставления дополнительных документов, все необходимые сведения Соцфонд по каналам межведомственного взаимодействия получит из информационных систем, пояснял журналистам Котяков 11 апреля. Как и другие меры социальной поддержки, выплата будет защищена от списания за долги. В ведомстве уточнили, что выплата будет направляться единовременно по итогам года.
Кроме того, в 2026 г. в рамках программы социального контракта власти распределят почти 46 млрд руб., она охватит порядка 700 000 человек, рассказал Котяков. С 2021 г. программа действует для всех регионов. «Эффективность социального контракта сегодня подтверждается данными статистики», – сказал глава ведомства. Он напомнил, что Счетная палата отметила положительные стороны соцконтракта.
«По итогам 2024 г. рост доходов зафиксирован у 75% граждан, которые участвуют в программе, порядка 45% участников этого механизма преодолели черту бедности и зафиксировали стабильные источники доходов», – сказал Котяков. Он добавил, что с 1 января 2026 г. в программу будут вовлечены участники СВО, причем без учета уровня дохода семьи. «Это будет дополнительным инструментом, позволяющим вернувшимся участникам специальной военной операции формировать для себя долгосрочные источники благодаря развитию собственного личного дела», – пояснил Котяков.
Социальный контракт – это специальное соглашение между органами социальной защиты и гражданами с низкими доходами. Государство предоставляет гражданину или семье с доходом меньше прожиточного минимума безвозмездную финансовую помощь. Получатели должны потратить субсидию на преодоление финансовых трудностей, например, поиск работы, профпереподготовку, ведение подсобного хозяйства, запуск собственного бизнеса. Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 350 000 руб. Многодетные семьи могут заключать соглашение в приоритетном порядке.
Также поддержку родителям с низкими доходами оказывает единое пособие, с 2024 г. оно заменило все прочие ежемесячные выплаты для поддержки малообеспеченных семей с детьми. На него могут претендовать женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, также его можно получить на ребенка в возрасте до 18 лет.