Семейная налоговая выплата коснется 7,3 млн работающих родителей

Форма заявления аналогична заявлению на получение единого пособия. Подать его можно будет электронно через портал «Госуслуги» либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ по месту регистрации или фактического проживания. В большинстве случаев для получения семейной налоговой выплаты достаточно будет одного электронного заявления без предоставления дополнительных документов, все необходимые сведения Соцфонд по каналам межведомственного взаимодействия получит из информационных систем, пояснял журналистам Котяков 11 апреля. Как и другие меры социальной поддержки, выплата будет защищена от списания за долги. В ведомстве уточнили, что выплата будет направляться единовременно по итогам года.