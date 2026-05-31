Что изменится для россиян в июне

С 7 июня в России станет обязательной геномная регистрация для военнослужащих-контрактников, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ и Росгвардии, бойцов-добровольцев, полицейских со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел, а также гражданского персонала ВС РФ и Росгвардии. Процедуру будут проводить в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, а также при проведении контртеррористических операций за рубежом. Информация будет храниться до достижения лицами возраста 100 лет, в случае гибели – до подтверждения личности.