Что изменится для россиян в июне

Что изменится для россиян в июнеНалоговая льгота для семей, регистрация на рейс по биометрии и изменения для поставок из ЕАЭС
С июня в России семьи с невысокими доходами смогут подать заявление на перерасчет НДФЛ по льготной ставке. Автомобильные поставки из ЕАЭС начнут осуществляться по новым правилам, таможенники получат право сбивать беспилотники, а геномная регистрация военных во время мобилизации и военного положения станет обязательной. Об этих и других нововведениях первого месяца лета – в подборке «Ведомостей».
Для семей с невысокими доходами появится налоговая выплата
С 1 июня в России вводится новая семейная налоговая выплата. Право на перерасчет НДФЛ за прошлый год получат родители двух и более детей (в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если обучаются по очной форме) при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полутора региональных прожиточных минимумов.
При расчете среднедушевого дохода будут учитываться заработная плата, пенсия, стипендия, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Сумма семейной выплаты определяется на основе уплаченного родителями НДФЛ за минувший год без учета налоговых вычетов. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину. Подать заявление можно до 1 октября, в том числе и через портал «Госуслуги». По оценкам властей, льгота охватит более 4 млн семей, воспитывающих почти 11 млн детей.
Регистрация на рейсы между Москвой и Петербургом станет доступна по биометрии
С 1 июня в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» стартует эксперимент по посадке на самолеты по биометрии. Первоначально услуга будет доступна для пассажиров рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.
Для использования биометрической посадки потребуется предварительно внести свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Сделать это можно в уполномоченных банках или в специальных пунктах регистрации в самих аэропортах. Проект рассчитан до апреля 2027 г. В правительстве ожидают, что в дальнейшем к эксперименту смогут подключиться другие аэропорты и авиаперевозчики при наличии необходимой технической инфраструктуры.
Автомобильные поставки из ЕАЭС подпадут под СПОТ
С 1 июня заработает система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), призванная бороться с серым импортом. Сначала механизм затронет товары, которые ввозятся автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) в Россию. В перспективе его распространят и на менее рисковые железнодорожные и авиаперевозки.
В соответствии с новыми правилами импортер должен не менее чем за два дня до ввоза оформить электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж, а также получить специальную визуализированную ссылку. Без предъявления этой ссылки груз не пропустят в РФ.
Некоторые категории товаров освобождены от действия СПОТ. К ним относятся наличные деньги и денежные инструменты, нефть и продукты ее переработки, электроэнергия, товары трубопроводного транспорта, а также продукция, ввозимая гражданами для личного пользования.
Нуждающиеся в восстановлении культурные объекты внесут в ЕИСЖС
С 1 июня сведения об объектах культурного наследия (ОКН), внесенные в единый государственный реестр, начнут включаться в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Действие нововведения распространяется на ОКН в неудовлетворительном состоянии, при условии, что государственный кадастровый учет проведен как в отношении самого объекта, так и земельного участка, на котором он расположен.
В систему не будут включаться памятники религиозного назначения, археологические объекты, мемориальные квартиры и другие особо охраняемые категории. Как ожидается, эта мера упростит работу с ОКН как инвесторам, так и другим участникам процесса.
Таможенники получили право сбивать беспилотники
Со 2 июня таможенные органы получат право уничтожать воздушные, подводные, надводные и наземные беспилотные аппараты над своими объектами. Закон допускает подавление или преобразование сигналов дистанционного управления дронами, воздействие на пульты управления, повреждение и уничтожение БПЛА с использованием оружия и спецсредств, перечень которых определит правительство. Порядок принятия таких решений и список уполномоченных должностных лиц определит сама ФТС.
Вводится обязательная геномная регистрация военнослужащих
С 7 июня в России станет обязательной геномная регистрация для военнослужащих-контрактников, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ и Росгвардии, бойцов-добровольцев, полицейских со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел, а также гражданского персонала ВС РФ и Росгвардии. Процедуру будут проводить в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, а также при проведении контртеррористических операций за рубежом. Информация будет храниться до достижения лицами возраста 100 лет, в случае гибели – до подтверждения личности.
Банки станут оперативнее блокировать счета из списка Росфинмониторинга
С 14 июня банки будут обязаны быстрее блокировать счета лиц, попавших в перечень причастных к экстремизму и терроризму, который ведет Росфинмониторинг. Прежде финансовые учреждения замораживали счета в течение одного рабочего дня с момента размещения информации на сайте ведомства, теперь же – в течение суток. Помимо этого кредитные организации должны приостановить операции по счетам объявленного в розыск лица до конца розыска.
Другие изменения
Госпошлина за новый телефонный номер вырастет с 50 до 100 руб. В последний раз ее размер повышали еще в 2014 г.
Эксперимент по заблаговременной регистрации иностранных граждан в мобильном приложении через RuID продлен до 31 декабря 2027 г. Ранее предполагалось, что он завершится 30 июня.
Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов продлен еще на полгода – до 30 ноября 2026 г. Эти запреты вводятся с 2022 г. и позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий.
Квоты на экспорт удобрений за пределы ЕАЭС также продлены до 30 ноября. Общий объем экспортной квоты составит 20 млн т, решение, считают в правительстве, обеспечит достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке.
Правительство скорректировало список товаров и технологий двойного назначения, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Например, в него включены материалы, используемые при производстве электронной компонентной базы.
Россия с 1 июня вводит двойной тариф на грузовые железнодорожные перевозки в Прибалтику и Финляндию. Аналогичная мера затронет перевозки через Белоруссию в случае дальнейшего следования грузов в Латвию и Эстонию.