В двух аэропортах РФ разрешили проходить на посадку на самолет по биометрии
Правительство России утвердило пилотный проект, который позволит пассажирам проходить посадку на самолеты по биометрии в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково». Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Сервис планируется запустить до конца первого полугодия 2026 г. Эксперимент будет проводиться в 2026–2027 гг. На первом этапе проект затронет рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.
В аппарате Григоренко уточнили, что в дальнейшем к эксперименту смогут подключиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии необходимой технической инфраструктуры.
Для использования биометрической посадки пассажирам потребуется заранее зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе. Сделать это можно будет в уполномоченных банках, а также в специальных пунктах регистрации в аэропортах. Кроме того, пассажиру необходимо будет дать согласие на обработку персональных данных.
22 декабря сообщалось, что «Аэрофлот» успешно протестировал сервис посадки на самолет по биометрии «Мигом». По данным Минтранса, технология позволит увеличить уровень обслуживания пассажиров и его скорость в самолетах.