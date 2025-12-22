Газета
«Аэрофлот» протестировал сервис посадки на самолет по биометрии

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Санкт-Петербурга «Пулково» и Центром биометрических технологий успешно протестировали сервис по посадке на самолет по биометрии «Мигом». Первые пассажиры смогут воспользоваться им во второй половине 2026 г.

В рамках следующего этапа предстоит подготовиться к запуску услуги в эксплуатацию и проработать нормативные регламенты со стороны государственных структур. Затем пассажиры смогут подключить сервис на сайте «Аэрофлота» и с помощью биометрии зарегистрироваться на рейс в аэропорту, пройти в «чистую» зону воздушной гавани и сесть на борт самолета.

1 октября министр транспорта Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заключили соглашение о внедрении биометрии в сферу авиаперевозок. По данным Минтранса, технология позволит увеличить уровень обслуживания пассажиров и его скорость в самолетах.

3 октября вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал о завершении разработки сервиса «Мигом». Он уточнял, что тестирование планируется провести на ограниченной группе пользователей в «Пулково» в 2026 г.

12 декабря гендиректор «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев заявил, что «Пулково» собирается получить специальный правовой режим к весне следующего года, чтобы иметь возможность использовать биометрию.

