«Аэрофлот» протестировал сервис посадки на самолет по биометрии

В рамках следующего этапа предстоит подготовиться к запуску услуги в эксплуатацию и проработать нормативные регламенты со стороны государственных структур. Затем пассажиры смогут подключить сервис на сайте «Аэрофлота» и с помощью биометрии зарегистрироваться на рейс в аэропорту, пройти в «чистую» зону воздушной гавани и сесть на борт самолета.