В России могут внедрить биометрию при авиаперевозках

Ведомости

Глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заключили соглашение о внедрении биометрии в сферу авиаперевозок, сообщила пресс-служба транспортного ведомства. Документ подписан в рамках форума «Цифровая транспортация».

«Единая биометрическая система становится фундаментом нового уровня сервиса на транспорте. Это не только безопасность, но и удобство, скорость, комфорт, к которым привыкают наши граждане», – сказал Никитин.

В ведомстве объяснили, что технология позволит увеличить уровень обслуживания клиентов и его скорость в самолетах. Кроме того, в будущем ее смогут использовать вместо предъявления паспорта при регистрации и посадке. При этом способ прохождения процедуры – по биометрии или с документом – будет выбирать сам пассажир.

С 1 сентября в России появилась возможность использовать биометрию для оформления билетов на поезда дальнего следования и посадки на маршрут. При этом важно наличие у перевозчика технических возможностей для предоставления опции. По-прежнему можно купить билет и сесть на поезд традиционным способом.

