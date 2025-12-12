«Пулково» планирует получить разрешение на использование биометрии весной
Аэропорт «Пулково» намерен получить специальный правовой режим к весне 2026 г., чтобы иметь возможность использовать биометрию, сообщил генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, передает ТАСС.
«Теперь <...> нам надо получить экспериментальный правовой режим. И мы думаем, что мы его получим в течение весны и даже ближе к первому кварталу. Это поддерживается заместителем председателя правительства по биометрии», – сказал он.
По словам Сергеева, компания уже провела тестирование технологии, тест оказался успешным.
В начале октября вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко говорил, что в России завершается разработка сервиса посадки на самолет по биометрии «Мигом». Он отмечал, что тестирование планируется провести на ограниченной группе пользователей в аэропорту «Пулково» в 2026 г.