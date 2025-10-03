В «Пулково» протестируют сервис по посадке на самолет по биометрии
В России завершается разработка сервиса посадки на самолет по биометрии «Мигом». Его тестирование планируется провести на ограниченной группе пользователей в аэропорту «Пулково» в 2026 г. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Россияне уже воспользовались биометрическими сервисами более 150 млн раз. Григоренко указал, что власти видят спрос на использование этой технологии. По его словам, сервис посадки на самолет упростит прохождение всех предполетных процедур.
Сервис посадки на самолет по биометрии реализуется на базе государственной единой биометрической системы. Для его использования нужно зарегистрировать свои данные и разрешить их использование при посадке на лайнер. Биометрия будет альтернативой паспорту.
Демонстрация безбарьерного пользовательского пути прошла 3 октября. В ней приняли участие Григоренко, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сейчас в «Пулково» функционирует система биометрического доступа в бизнес-залы и доступна оплата покупок с помощью биометрии. Завершены монтаж и настройка необходимого оборудования для тестирования полного функционала сервиса. Для реализации проекта планируется подготовить несколько изменений в законодательство.
1 октября министр транспорта Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заключили соглашение о внедрении биометрии в сферу авиаперевозок. В Минтрансе пояснили, что технология позволит увеличить уровень обслуживания пассажиров и его скорость в самолетах.