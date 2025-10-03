В «Пулково» протестируют сервис по посадке на самолет по биометрии

Демонстрация безбарьерного пользовательского пути прошла 3 октября. В ней приняли участие Григоренко, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сейчас в «Пулково» функционирует система биометрического доступа в бизнес-залы и доступна оплата покупок с помощью биометрии. Завершены монтаж и настройка необходимого оборудования для тестирования полного функционала сервиса. Для реализации проекта планируется подготовить несколько изменений в законодательство.