Голикова: новую налоговую выплату получат 4 млн семей в России

С июня 2026 г. перерасчет НДФЛ смогут получить семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.