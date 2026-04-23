Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,959+0,06%CHKZ17 050+2,1%CHMK3 995-0,12%IMOEX2 767,85+0,22%RTSI1 162,58+0,22%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Главная / Общество /

Голикова: новую налоговую выплату получат 4 млн семей в России

Новая семейная налоговая выплата, введенная в России для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами, охватит более 4 млн семей. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

«Это [выплата] у нас охватит более 4 млн семей, воспитывающих почти 11 млн детей», – сказала Голикова.

Вице-премьер также отметила позитивные тенденции по росту суммарного коэффициента рождаемости на Чукотке, в Карелии и Мордовии.

В октябре 2025 г. министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что семейную налоговую выплату в 2026 г. получат 7,3 млн работающих родителей двух и более детей.

С июня 2026 г. перерасчет НДФЛ смогут получить семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.

