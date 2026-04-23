Голикова: новую налоговую выплату получат 4 млн семей в России
Новая семейная налоговая выплата, введенная в России для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами, охватит более 4 млн семей. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».
«Это [выплата] у нас охватит более 4 млн семей, воспитывающих почти 11 млн детей», – сказала Голикова.
Вице-премьер также отметила позитивные тенденции по росту суммарного коэффициента рождаемости на Чукотке, в Карелии и Мордовии.
В октябре 2025 г. министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что семейную налоговую выплату в 2026 г. получат 7,3 млн работающих родителей двух и более детей.
С июня 2026 г. перерасчет НДФЛ смогут получить семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.