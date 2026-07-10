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В России пресекли 60 200 правонарушений в сфере миграции

Ведомости

Сотрудники МВД, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли 60 200 правонарушений в миграционной сфере в рамках первого этапа операции «Нелегал-2026», сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в результате операции из страны было выдворено и депортировано 14 600 иностранных граждан. Кроме того, ведомства привлекли к ответственности 10 400 недобросовестных работодателей, которые незаконно привлекали к трудовой деятельности иностранцев.

По итогам первого этапа программы в России были приняты решения о неразрешении въезда в отношении 29 300 мигрантов. Кроме того, 2000 уголовных дел возбуждено в этой области. Ведомства также установили 301 лицо, находящееся в розыске, за время операции.

Волк отметила, что работа по противодействию незаконной миграции будет продолжена.

6 июля правительство РФ предложило поправки к законопроекту об ужесточении административной ответственности мигрантов, согласно которым иностранных граждан смогут выдворять из России за неповиновение военнослужащему на государственной границе РФ и дискриминацию. Изначально планировалось увеличить число оснований с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Если законопроект примут с предложенными поправками, список увеличится до 45 статей КоАП.

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