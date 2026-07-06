Иностранцев хотят выдворять из РФ за неповиновение пограничникам и дискриминацию

Под дискриминацией (ст. 5.62 КоАП) понимается нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, социального и должностного положения и др. Если мигрант совершит это правонарушение, ему будет грозить штраф 1000-3000 руб. с выдворением из России. Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, охраняющего госграницу страны (ст. 18.7 КоАП), грозит иностранным гражданам штрафом в 5000-7000 руб. с выдворением.