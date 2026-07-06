Иностранцев хотят выдворять из РФ за неповиновение пограничникам и дискриминацию

Иностранцев хотят выдворять из РФ за неповиновение пограничникам и дискриминациюЗа нарушения им также грозят штрафы от 1000 до 7000 рублей
Иностранных граждан будут выдворять из России за неповиновение военнослужащему на государственной границе РФ и дискриминацию. Поправки такого содержания предложило правительство к законопроекту об ужесточении административной ответственности мигрантов. Они 6 июля были опубликованы на сайте Госдумы.
Сама инициатива, предлагающая расширить перечень оснований для выдворения иностранцев, была внесена в нижнюю палату в марте, ее разработал Белый дом. Изначально планировалось увеличить число оснований с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), напомнил 6 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если законопроект примут с предложенными поправками, список увеличится до 45 статей КоАП.
Под дискриминацией (ст. 5.62 КоАП) понимается нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, социального и должностного положения и др. Если мигрант совершит это правонарушение, ему будет грозить штраф 1000-3000 руб. с выдворением из России. Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, охраняющего госграницу страны (ст. 18.7 КоАП), грозит иностранным гражданам штрафом в 5000-7000 руб. с выдворением.
В изначальную версию законопроекта, которую приняли в первом чтении, в качестве оснований для выдворения включили нарушения экстремистской направленности, а также проступки в области общественной безопасности. Речь в том числе идет о нарушении общественного порядка и режима чрезвычайной ситуации, неповиновении полиции, дискредитации Вооруженных сил России, распространении террористического и экстремистского контента.
Сейчас депортация часто применяется как крайняя мера за серьезные нарушения режима пребывания, говорит директор по связям с органами государственной власти и коммуникациям рекрутинговой компании «Интруд» Оксана Токарева. Она предположила, что количество административных выдворений после принятия законопроекта может существенно вырасти.
С ней соглашается председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. По ее мнению, защита прав иностранных граждан усложнится, поскольку в законопроекте предлагается исключить применение ч. 3.8 статьи 4.1 КоАП РФ ко многим вводимым составам. Это положение в законодательстве предусматривает, что выдворение из России могут признать избыточной мерой, приняв во внимание продолжительность проживания иностранца в стране, его семейное положение, отношение к уплате налогов, наличие дохода, род его занятий, следует из КоАП.
То есть даже наличие близких родственников не поможет иностранному гражданину оставаться в РФ при выявлении нарушений, по которым назначение административного наказания в виде административного выдворения является обязательной санкцией, пояснила Минушкина.
В подготовке материала принимала участие Елена Мухаметшина