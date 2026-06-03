Кабмин может перенести сроки повышения планки для найма иностранных специалистов

Кабмин может перенести сроки повышения планки для найма иностранных специалистовПовышение порога заработных плат может произойти с 1 марта, а не с 1 сентября по просьбе бизнеса
Иностранный бизнес попросил правительство перенести сроки вступления в силу норм, которые повышают минимальную планку по зарплате для привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). Об этом рассказал президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в ходе сессии ПМЭФ-2026 «Дорогие» профессионалы: как сегодня трудоустраивать высококвалифицированных иностранных специалистов». За перенос сроков выступил в ходе сессии также председатель правления Ассоциации европейского бизнеса и президент Schneider Group Ульф Шнайдер. Изменения в регулировании ВКС могут вступить не с 1 сентября, как это предусматривает текущая версия законопроекта, а с 1 января, когда начинается фискальный год, отметил Эйджи. По его словам, в правительстве уже обсуждается перенос внедрения законопроекта на 1 марта.
Директор департамента развития социальной сферы Минэкономразвития Анастасия Золотухина в ходе сессии подтвердила, что обсуждаются новые сроки вступления с 1 марта. Период вступления изменений, предложенный изначально в законопроекте, определен тем, что обязательные требования по российскому законодательству должны внедряться с 1 сентября либо 1 марта. Отсрочка до 1 марта даст бизнесу возможность в течение года определиться и сделать соответствующие миграционные разрешительные документы, сказала директор департамента.
Минфин в начале года предложил скорректировать правила налогообложения иностранных работников, в том числе установить минимальную зарплату для иностранных граждан, привлекаемых как ВКС, в размере 717 000 руб. Для отдельных категорий специалистов (например, для медицинских, педагогических, научных работников, а также при трудоустройстве на территории международного медицинского кластера, «Сколково», «Сириуса», особых экономических зон) эта сумма вдвое меньше – 358 500 руб. Увеличение минимальных зарплат призвано помешать легализовывать иностранных граждан более низкой квалификации в качестве ВКС за счет льготного порядка привлечения, говорится в пояснительной записке. Законопроект принят в первом чтении 18 марта, поправки ко второму должны были предоставить до 1 апреля.
Планка по минимальному уровню зарплат в 717 000 руб., которую установили власти для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, – это слишком высоко, она исключает много людей, которые могли бы работать в России, утверждает Эйджи. Он считает правильным шагом снижение планки и более гибкий подход к признанию сотрудника ВКС в России на фоне дефицита кадров.
По словам Шнайдера, ограничения минимальной заработной платы важны. При этом большинство крупных европейских инвесторов привлекают из Европы и из других стран мира высококвалифицированных специалистов не только на топ-позиции, но и на вакансии менеджмента среднего звена, который зарабатывает от 300 000 до 500 000 руб. в месяц, подчеркнул он.
Повышение порога зарплаты для ВКС связано с ростом доходов граждан в России с 2010 г. по 2024–2025 гг. практически в четыре раза, объяснила Золотухина. Она отметила, что при появлении статуса ВКС в 2010 г. порог заработной платы составлял около 167 000 руб. и доля заработных плат российских граждан к зарплатам ВКС составляла 1 к 8. Увеличение порога оплаты для ВКС увеличивает это соотношение до 1 к 5, отметила Золотухина. По ее словам, меры правительства призваны сбалансировать систему.
Более 22 000 иностранных высококвалифицированных специалистов работает в России, из них значительная часть – из Турции, заявил председатель правления Ассоциации российских и турецких предпринимателей Эрдем Аджай. Он отметил, что важен не только размер зарплаты, но и карьерные возможности, социальные бонусы, также в цифровом режиме всем членам семьи должна быть предоставлена защита.
Сейчас зарплаты для ВКС, согласно закону «О правовом положении иностранных граждан», варьируются в зависимости от рода деятельности и территории, на которой придется трудиться. Для большинства таких специалистов сумма дохода составляет 750 000 руб. за квартал (250 000 руб. в месяц). Оплата может быть меньше, если иностранного работника приглашает резидент особых экономических зон, бизнес из Крыма, а также для медицинских работников.
Российский бизнес ранее также высказывался негативно о повышении порога оплаты труда для статуса ВКС. Повышение зарплат высококвалифицированных работников до 700 000 руб. фактически убьет этот институт, говорил «Ведомостям» президент «Опоры России» Александр Калинин. Установить ежемесячную зарплату в размере 717 000 руб. в качестве критерия входа в категорию «высококвалифицированная рабочая сила» – это явный барьер, на рынке мало таких зарплат и для российских работников, говорил глава РСПП Александр Шохин.
Поддержка семей мигрантов
Еще одно замечание в ходе дискуссии на ПМЭФе касалось пребывания совершеннолетних детей мигрантов в России – запрет на него вынуждает специалистов уехать в страну исхода раньше, считает Эйджи. Он заявляет: «Лучше, чтобы люди приехали, остались, не уехали сразу. И это значит, что дети должны быть с ними и работать». Важно обратить внимание на семьи, а не только на самих работников, это то, что помогает им оставаться в стране, подчеркнул Аджай. Например, важно давать доступ к обучению для детей, сказал он. «Государство должно поддерживать в налоговом отношении специалистов, в поиске жилья, в обучении», – добавил Аджай.
Минфин предложил в начале февраля закрепить за иностранцем, работающим в России, обязанность содержать членов своей семьи, которые переехали в страну вместе с ним и находятся у него на иждивении. Когда ребенку исполнится 18 лет, он должен будет выехать из России в течение 30 дней либо подать заявление о выдаче ему разрешения на работу или патента, если у него нет других законных оснований для нахождения в стране.
Большой проблемой для американского бизнеса также стал реестр контролируемых лиц, отметил Эйджи, поскольку из него «нельзя выйти», нет процедуры исключения иностранца из перечня в случае нарушений, в том числе превышения срока пребывания в стране.