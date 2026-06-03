Кабмин может перенести сроки повышения планки для найма иностранных специалистов

Еще одно замечание в ходе дискуссии на ПМЭФе касалось пребывания совершеннолетних детей мигрантов в России – запрет на него вынуждает специалистов уехать в страну исхода раньше, считает Эйджи. Он заявляет: «Лучше, чтобы люди приехали, остались, не уехали сразу. И это значит, что дети должны быть с ними и работать». Важно обратить внимание на семьи, а не только на самих работников, это то, что помогает им оставаться в стране, подчеркнул Аджай. Например, важно давать доступ к обучению для детей, сказал он. «Государство должно поддерживать в налоговом отношении специалистов, в поиске жилья, в обучении», – добавил Аджай.