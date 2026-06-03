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Главная / Общество /

Володин: в РФ заинтересованы в приезде состоявшихся и эффективных иностранцев

Ведомости

Рост пошлин для мигрантов обоснован интересом, чтобы в Россию приезжали состоятельные и эффективные люди, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести». Отрывок опубликован в его канале в Мах.

«Считаем правильным к этой теме вновь вернуться, чтобы те, кто приезжает сюда и уплачивает достойные пошлины, считались с нашим укладом жизни, знали язык, чтили наши традиции, законы исполняли», – добавил Володин.

Он напомнил, что речь идет о тех, кто хочет оформить вид на жительство или гражданство. Председатель Госдумы отметил, что человек должен отслужить в Вооруженных силах, исполнить свой гражданский долг.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере, 4 мая. Документ увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4200 руб. до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. За выдачу разрешения на временное проживание нужно будет внести 15 000 руб, а не 1920 руб., как сейчас. За замену вида на жительство – 6000 руб., за выдачу разрешения на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, – 5000 руб.

В законопроекте указано, что документ разработан в целях повышения эффективности пополнения федерального бюджета. Кроме того, в ходе предоставления госуслуг в сфере миграции органы внутренних дел несут значительные финансовые затраты, указано в пояснительной записке.

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