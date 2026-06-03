Володин: в РФ заинтересованы в приезде состоявшихся и эффективных иностранцев

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере, 4 мая. Документ увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4200 руб. до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. За выдачу разрешения на временное проживание нужно будет внести 15 000 руб, а не 1920 руб., как сейчас. За замену вида на жительство – 6000 руб., за выдачу разрешения на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, – 5000 руб.