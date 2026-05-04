В Госдуму внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4200 руб. до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. За выдачу разрешения на временное проживание нужно будет внести 15 000 руб, а не 1920 руб., как сейчас. За замену вида на жительство – 6000 руб., за выдачу разрешения на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, – 5000 руб.
Госпошлина за приглашение на въезд составит 8000 руб. вместо 960 руб. Визы на въезд составят 2000 руб., а не 1200, как раньше. Для многократного пересечения границы придется заплатить 6000 руб, вместо 1920 руб.
При этом документ освобождает от уплаты госпошлины граждан, которые раньше являлись гражданами СССР, а также тех, кто является участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Также освобождаются от госпошлины за приобретение гражданства и вида на жительство те, кто заключил контракт с Минобороны на год в период проведения спецоперации, и члены их семей.
В законопроекте указано, что документ разработан в целях повышения эффективности пополнения федерального бюджета. Кроме того, в ходе предоставления госуслуг в сфере миграции органы внутренних дел несут значительные финансовые затраты, указано в пояснительной записке. Объем ожидаемых дополнительных доходов федерального бюджета по линии миграции предположительно составит с 1 июля 2026 г. – 7,915 млрд руб., с 1 января 2027 г. – 15,830 млрд руб. ежегодно.
В марте миграционная служба МВД России сообщила о снижении количества находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств по итогам прошлого года на 8,6% до 5,7 млн человек. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось на одну треть до 31 304, видов на жительство – на 27,3% до 156 229, а количество принятых в гражданство РФ – на 27,1% до 152 400 за год.