Количество иностранцев в России сократилось за год на 8,6%
Количество находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств сократилось по итогам прошлого года на 8,6% до 5,7 млн человек. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.
Доля несовершеннолетних иностранцев сократилась на 24,5% до 591 300 человек, женщин – на 7,6% до 1,7 млн человек.
Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось на одну треть до 31 304, видов на жительство – на 27,3% до 156 229, а количество принятых в гражданство РФ – на 27,1% до 152 400 в год.
«В реестр контролируемых лиц включены и тем самым ограничены в правах более 850 000 незаконных мигрантов», – указали в МВД.
При этом число уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с легальными трудовыми мигрантами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента либо разрешения на работу, возросло на 25,9% и 44,5% соответственно.
В октябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики страны на 2026–2030 гг. Документ определяет цели, задачи и принципы регулирования миграционных процессов, включая порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ. Целями такой политики обозначили: снижение числа нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией, привлечение квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения потребностей экономики.