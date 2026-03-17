В России вновь хотят ужесточить миграционную политику

Предложенный законопроект не первый шаг к ужесточению ответственности иностранных граждан с 2024 г., напомнила председатель КА Москвы «Минушкина и партнеры» адвокат Анна Минушкина. С февраля 2025 г. миграционное законодательство кардинально изменилось и должностные лица органов внутренних дел (а не суды) наделены полномочием по назначению иностранным гражданам наказания в виде административного выдворения за пределы РФ, продолжает эксперт. По ее мнению, в этой инициативе важно то, что меняется не только строгость санкций, но и сама процедура административного выдворения. Сейчас ходатайство о немедленном исполнении постановления о принудительном выдворении подается в суд и рассматривается судьей, а проектом предлагается передать это полномочие должностным лицам МВД России / пограничной службы. Кроме того, по отдельным составам вводится новая конструкция: административное выдворение может назначаться только в форме контролируемого выдворения. «Это абсолютно новое в законодательстве», – сказала Минушкина.