Число внеплановых миграционных проверок бизнеса выросло на 35%

Количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по линии миграционного законодательства в 2026 г. увеличилось на 35%. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале миграционной службы МВД России.

В ведомстве уточнили, что чаще всего в ходе проверок выявляются случаи привлечения иностранных граждан к работе без необходимых разрешительных документов.

Среди распространенных нарушений МВД также назвало неуведомление ведомства о заключении или расторжении трудового договора с иностранцем в течение трех рабочих дней, нарушение ограничений по видам деятельности и территориям работы, а также несоблюдение установленной доли иностранных работников.

4 мая сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов. Документ предусматривает увеличение пошлины за прием в гражданство РФ и выход из него с 4200 руб. до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 руб. до 30 000 руб.

Пошлина за выдачу разрешения на временное проживание может вырасти с 1920 руб. до 15 000 руб. Госпошлина за оформление приглашения на въезд в Россию может увеличиться с 960 руб. до 8000 руб. Стоимость визы на въезд предлагается повысить с 1200 руб. до 2000 руб., а многократной визы – с 1920 руб. до 6000 руб.

Также в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который позволяет аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) мигрантов, работающих меньше 10 месяцев в течение года.

