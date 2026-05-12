Число внеплановых миграционных проверок бизнеса выросло на 35%

Пошлина за выдачу разрешения на временное проживание может вырасти с 1920 руб. до 15 000 руб. Госпошлина за оформление приглашения на въезд в Россию может увеличиться с 960 руб. до 8000 руб. Стоимость визы на въезд предлагается повысить с 1200 руб. до 2000 руб., а многократной визы – с 1920 руб. до 6000 руб.