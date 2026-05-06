ГД готовится принять норму об аннулировании ВНЖ за работу менее 10 месяцев
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который позволяет аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) мигрантов, работающих меньше 10 месяцев в течение года. Его могут принять в ходе весенней сессии, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что свыше 8000 ВНЖ мигрантов было аннулировано за январь – март 2026 г., что на 90% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Число выданных РВП снизилось на 27,5%, а ВНЖ – на 27,8%. За I квартал 2026 г. в Россию въехало на 15% меньше мигрантов.
По словам Володина, введенные федеральными законами нормы для борьбы с нелегальной миграцией работают эффективно, что показывают представленные данные. Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся законопроекты, которые направлены на дальнейшее совершенствование миграционной политики.
4 мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере. Законопроект увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4200 до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. За выдачу РВП нужно будет внести 15 000 руб., а не 1920 руб., как сейчас. За замену ВНЖ – 6000 руб., за выдачу разрешения на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, – 5000 руб.