ГД готовится принять норму об аннулировании ВНЖ за работу менее 10 месяцев

4 мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере. Законопроект увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4200 до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. За выдачу РВП нужно будет внести 15 000 руб., а не 1920 руб., как сейчас. За замену ВНЖ – 6000 руб., за выдачу разрешения на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, – 5000 руб.