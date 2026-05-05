В России отменили более 8000 ВНЖ в I квартале

4 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере. Законопроект увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4200 до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. За выдачу разрешения на временное проживание нужно будет внести 15 000 руб., а не 1920 руб., как сейчас. Документ освобождает от уплаты госпошлины граждан, которые раньше являлись гражданами СССР, тех, кто является участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и кто заключил контракт с Минобороны на год в период проведения спецоперации и члены их семей.