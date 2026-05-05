В России отменили более 8000 ВНЖ в I квартале
Число иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство в России, снизилось на треть в I квартале 2026 г. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.
Как отметили в Совбезе, продолжилась динамика снижения числа выданных разрешений на временное проживание до 7100 (-27,5%) и ВНЖ до 32 000 (-27,8%).
С января по март этого года принято порядка 8300 решений об аннулировании иностранным гражданам видов на жительство, что на 90% больше, чем за первые три месяца 2025 г. Общее количество иностранцев с действующими разрешениями сократилось до 72 600 человек с РВП и до 581 000 обладателей вида на жительство.
4 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере. Законопроект увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4200 до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. За выдачу разрешения на временное проживание нужно будет внести 15 000 руб., а не 1920 руб., как сейчас. Документ освобождает от уплаты госпошлины граждан, которые раньше являлись гражданами СССР, тех, кто является участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и кто заключил контракт с Минобороны на год в период проведения спецоперации и члены их семей.
В марте миграционная служба МВД России сообщила о снижении количества находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств по итогам прошлого года на 8,6% до 5,7 млн человек. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось до 31 304, видов на жительство – на 27,3% до 156 229. Количество принятых в гражданство РФ – на 27,1% до 152 400 за год.