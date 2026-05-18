В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов

В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантовЭто позволит оперативно принимать решение о нежелательности их пребывания в стране, говорят эксперты
Оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Это следует из поправок к законопроекту о медосвидетельствовании мигрантов (опубликованы в электронной базе Госдумы, ГД). Его в январе этого года внесла в нижнюю палату группа из 420 депутатов, в феврале он был принят в первом чтении. Ранее законодатели предлагали срок в три рабочих дня.
Медзаключения о наличии инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, будут также в электронном виде передаваться в Роспотребнадзор в течение суток вместо ранее предлагаемых трех дней. Поправки уточнили, что медосвидетельствование можно проводить за счет средств работодателей и заказчиков услуг. В предыдущей редакции законопроекта, которую приняли в первом чтении, упоминалось только то, что за него платит иностранец.
Кроме того, если во время обычного осмотра или оказания медицинской помощи выяснится, что у иностранца есть опасное инфекционное заболевание, медорганизация должна будет оформить сообщение об этом с усиленной электронной подписью. То же самое нужно будет сделать, если выяснится, что мигрант употребляет наркотические или психотропные средства без назначения врача. Далее в течение суток сообщение должно быть размещено в реестре документов о медосвидетельствовании мигрантов. За такое же время его нужно будет передать в МВД и Роспотребнадзор. Предыдущая редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривала оформление медзаключений, а также уведомление ведомств в течение трех рабочих дней.
Реестр медицинских организаций, которые имеют право проводить медосвидетельствование иностранцев, будет вести Росздравнадзор, уточняется в поправках. Реестр размещается на его официальном сайте.
На что проверяют мигрантов
Сведения о прохождении медосвидетельствования будут фактически в режиме реального времени поступать в ведомства, а бумажные справки уйдут из обращения, рассказал 15 мая на Московском инновационном юридическом форуме начальник управления регулирования внешней трудовой миграции службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Павел Дутов. У министерства есть полномочия по препровождению иностранных граждан с опасными заболеваниями за пределы страны, напомнил он. Изменения позволят быстрее реагировать на такие случаи, следует из выступления Дутова.
Поправки не потребуют выстраивания межведомственного взаимодействия с нуля, поскольку работа с мигрантами уже ведется по отработанному «жесткому алгоритму», говорит замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, Росздравнадзор и сейчас ведет реестр организаций, которые проводят медицинское освидетельствование прибывающих в Россию, за ними осуществляется строгий контроль со стороны ведомства и МВД. Связка между ними уже отлажена и критических сбоев в этой системе нет, подчеркнул эксперт. При этом вся необходимая информация о медицинских организациях – их профиль, месторасположение, пропускная способность и данные о кадровом составе – у Росздравнадзора есть.
Авторы поправок ко второму чтению
Со стороны Роспотребнадзора потребуется усиление процессных подходов: ведомству нужно будет не просто получать данные, но и максимально быстро реагировать на них, уточнил Мелик-Гусейнов. Такой опыт у Роспотребнадзора есть – в начале пандемии коронавируса служба отрабатывала подобные сценарии за сутки, напомнил эксперт. При этом ведомствам необходимо выстроить аналитическую работу на опережение для прогнозирования зон высокого риска завоза социально значимых заболеваний, считает Мелик-Гусейнов. Для этого может быть задействован искусственный интеллект и специально обученные специалисты.
Компании, принимающие на работу иностранных граждан из визовых стран, и сейчас оплачивают медосвидетельствование за своих работников, рассказала председатель коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Сокращение срока передачи данных в Роспотребнадзор до суток позволит быстрее принимать решения о нежелательности пребывания в России иностранцев с опасными заболеваниями, что необходимо для защиты здоровья граждан, добавила она.