В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов

Кроме того, если во время обычного осмотра или оказания медицинской помощи выяснится, что у иностранца есть опасное инфекционное заболевание, медорганизация должна будет оформить сообщение об этом с усиленной электронной подписью. То же самое нужно будет сделать, если выяснится, что мигрант употребляет наркотические или психотропные средства без назначения врача. Далее в течение суток сообщение должно быть размещено в реестре документов о медосвидетельствовании мигрантов. За такое же время его нужно будет передать в МВД и Роспотребнадзор. Предыдущая редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривала оформление медзаключений, а также уведомление ведомств в течение трех рабочих дней.