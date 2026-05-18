Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 134,62-0,92%RGBI119,53+0,1%CNY Бирж.10,711-0,53%IMOEX2 633,84-0,94%RGBITR783,87+0,19%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов

Это позволит оперативно принимать решение о нежелательности их пребывания в стране, говорят эксперты
Екатерина Дорофеева
Виктория Ларченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Это следует из поправок к законопроекту о медосвидетельствовании мигрантов (опубликованы в электронной базе Госдумы, ГД). Его в январе этого года внесла в нижнюю палату группа из 420 депутатов, в феврале он был принят в первом чтении. Ранее законодатели предлагали срок в три рабочих дня.

Медзаключения о наличии инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, будут также в электронном виде передаваться в Роспотребнадзор в течение суток вместо ранее предлагаемых трех дней. Поправки уточнили, что медосвидетельствование можно проводить за счет средств работодателей и заказчиков услуг. В предыдущей редакции законопроекта, которую приняли в первом чтении, упоминалось только то, что за него платит иностранец.

Кроме того, если во время обычного осмотра или оказания медицинской помощи выяснится, что у иностранца есть опасное инфекционное заболевание, медорганизация должна будет оформить сообщение об этом с усиленной электронной подписью. То же самое нужно будет сделать, если выяснится, что мигрант употребляет наркотические или психотропные средства без назначения врача. Далее в течение суток сообщение должно быть размещено в реестре документов о медосвидетельствовании мигрантов. За такое же время его нужно будет передать в МВД и Роспотребнадзор. Предыдущая редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривала оформление медзаключений, а также уведомление ведомств в течение трех рабочих дней.

Реестр медицинских организаций, которые имеют право проводить медосвидетельствование иностранцев, будет вести Росздравнадзор, уточняется в поправках. Реестр размещается на его официальном сайте.

На что проверяют мигрантов

На наличие в организме наркотиков и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К ним относятся ВИЧ (в том числе бессимптомный инфекционный статус), туберкулез, сифилис и лепра, следует из приказа Минздрава о порядке проведения медосвидетельствования иностранных граждан.

Сведения о прохождении медосвидетельствования будут фактически в режиме реального времени поступать в ведомства, а бумажные справки уйдут из обращения, рассказал 15 мая на Московском инновационном юридическом форуме начальник управления регулирования внешней трудовой миграции службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Павел Дутов. У министерства есть полномочия по препровождению иностранных граждан с опасными заболеваниями за пределы страны, напомнил он. Изменения позволят быстрее реагировать на такие случаи, следует из выступления Дутова.

Поправки не потребуют выстраивания межведомственного взаимодействия с нуля, поскольку работа с мигрантами уже ведется по отработанному «жесткому алгоритму», говорит замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, Росздравнадзор и сейчас ведет реестр организаций, которые проводят медицинское освидетельствование прибывающих в Россию, за ними осуществляется строгий контроль со стороны ведомства и МВД. Связка между ними уже отлажена и критических сбоев в этой системе нет, подчеркнул эксперт. При этом вся необходимая информация о медицинских организациях – их профиль, месторасположение, пропускная способность и данные о кадровом составе – у Росздравнадзора есть.

Авторы поправок ко второму чтению

Поправки разработаны инициатором законопроекта, заместителем председателя ГД Ириной Яровой, главой комитета по контролю Олегом Морозовым (оба – «Единая Россия») и другими депутатами. Ответственный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять эти изменения ко второму чтению. Рассмотрение Советом ГД обновленного законопроекта, запланированное на 12 мая, было перенесено. Новая дата в электронной базе Думы пока не опубликована.

Со стороны Роспотребнадзора потребуется усиление процессных подходов: ведомству нужно будет не просто получать данные, но и максимально быстро реагировать на них, уточнил Мелик-Гусейнов. Такой опыт у Роспотребнадзора есть – в начале пандемии коронавируса служба отрабатывала подобные сценарии за сутки, напомнил эксперт. При этом ведомствам необходимо выстроить аналитическую работу на опережение для прогнозирования зон высокого риска завоза социально значимых заболеваний, считает Мелик-Гусейнов. Для этого может быть задействован искусственный интеллект и специально обученные специалисты.

Компании, принимающие на работу иностранных граждан из визовых стран, и сейчас оплачивают медосвидетельствование за своих работников, рассказала председатель коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Сокращение срока передачи данных в Роспотребнадзор до суток позволит быстрее принимать решения о нежелательности пребывания в России иностранцев с опасными заболеваниями, что необходимо для защиты здоровья граждан, добавила она.

Читайте также:Минфин предложил увеличить размер госпошлин для мигрантов
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь