Минфин предложил увеличить размер госпошлин для мигрантов

Минфин предложил увеличить размер госпошлин для мигрантовИх поток из традиционных стран – доноров рабочей силы сократится, считают эксперты
В РФ увеличат размер госпошлин в миграционной сфере, выяснили «Ведомости». Повышение сборов коснется виз для многократного пересечения границы. Для них она увеличится более чем втрое – до 6000 руб. За приглашение на въезд одного человека придется заплатить в восемь раз больше – 8000 руб., а за вид на жительство (ВНЖ) – в пять раз больше, т. е. 30 000 руб. Разрешение на временное проживание (РВП) подорожает почти в восемь раз до 15 000 руб., а разрешение на временное проживание в целях образования (РВПО) вырастет в цене в четыре раза до 8000 руб.
При этом пошлина за разрешение на привлечение иностранных работников увеличится незначительно – в 1,25 раза до 15 000 руб. за каждого работника. Пошлина за разрешение на работу вырастет почти в 1,2 раза до 5000 руб., а пошлина за прием в российское гражданство и выход из него увеличится почти в 12 раз – до 50 000 руб.
Минфин предложил новые виды пошлин: за замену испорченного или утраченного вида на жительство – 6000 руб. и выдачу дубликата РВП – 5000 руб. Вместе с этим как избыточная отменяется пошлина за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.
Изменения в Налоговый кодекс, предложенные Минфином, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Поправки вступят в силу с 1 июля 2026 г., но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня официального их опубликования. Согласно финансово-экономическому обоснованию, по линии миграции вступившие в силу с 1 июля 2026 г. поправки принесут в федбюджет почти 8 млрд руб., а с 1 января 2027 г. – около 16 млрд руб. в год.
Законопроект освобождает от сборов за получение паспорта РФ лиц без гражданства (бывших граждан СССР), участников программы переселения соотечественников и их семьи, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Пошлины за гражданство и выдачу ВНЖ также не будут оплачивать иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах РФ в период спецоперации, и их семьи, в том числе в случае гибели военнослужащего.
Поправки не окажут серьезного влияния на трудовые потоки, считает научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» РАНХиГС Юлия Флоринская. Увеличение госпошлин на ВНЖ и РВПО может дополнительно сдерживать спрос на эти статусы: уже наблюдается снижение выдачи ВНЖ, а формат РВПО не получил широкого распространения среди иностранных студентов, добавила она.
Участников госпрограммы переселения освобождают от уплаты за прием в гражданство, но остальные пошлины и повышения цен их коснутся, отмечает руководитель проекта «Путь домой» (помогает переселенцам переехать в РФ) Анатолий Бублик.
Повышение госпошлин скажется на гуманитарных потоках иностранцев – не участников госпрограммы переселения, считает Бублик. По его словам, если повышать цену, не предлагая новый продукт на свободном рынке, изменения повлияют на снижение спроса. В РФ сейчас часто переселяются граждане Казахстана, поделился Бублик. Они имеют право приехать в страну без участия в программе переселения соотечественников в любой регион, подать на ВНЖ и на его основании подать на гражданство. Эта привилегия еще есть у граждан Молдавии и Белоруссии. Именно по таким иностранцам будет нанесен большой удар, считает эксперт.
После изменений может сократиться общий поток мигрантов из традиционных стран – доноров рабочей силы – Узбекистана и Таджикистана, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, это повлияет на рост дефицита кадров в строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и торговле.
Увеличение госпошлин для привлечения мигрантов из дальнего зарубежья приведет к повышению стоимости услуг компаний по подбору такой рабочей силы, считает Сафонов. Рост пошлин переживут организации, работающие на оборонном заказе, и крупные предприятия, которые не смогут обойтись без иностранцев, считает эксперт.