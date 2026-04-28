Минфин предложил увеличить размер госпошлин для мигрантов

В РФ увеличат размер госпошлин в миграционной сфере, выяснили «Ведомости». Повышение сборов коснется виз для многократного пересечения границы. Для них она увеличится более чем втрое – до 6000 руб. За приглашение на въезд одного человека придется заплатить в восемь раз больше – 8000 руб., а за вид на жительство (ВНЖ) – в пять раз больше, т. е. 30 000 руб. Разрешение на временное проживание (РВП) подорожает почти в восемь раз до 15 000 руб., а разрешение на временное проживание в целях образования (РВПО) вырастет в цене в четыре раза до 8000 руб.