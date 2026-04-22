В 2025 году больше трети заражений менингококком пришлось на мигрантов

В 2025 году больше трети заражений менингококком пришлось на мигрантовМинздрав пока не планирует включать тесты на инфекцию в программу медосвидетельствования иностранцев
Доля трудовых мигрантов среди заболевших менингококковой инфекцией в 2025 г. составила 36%. Общий уровень заболеваемости достиг 1,36 случая на 100 000 населения против 0,47 в 2024 г. и 0,42 – в 2023 г. Об этом во время рабочего совещания в Госдуме сообщила советник директора по проблеме гнойных бактериальных менингитов Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева. По данным ведомства, пик заболеваемости пришелся на апрель 2025 г., а уже к августу эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась.
Концентрация больных
Около 72% всех пациентов, по ее словам, проживали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом доля трудовых мигрантов в структуре заболевших в этих субъектах составляла от 44 до 49%. В то же время в большинстве регионов страны случаи заражения менингококком либо не фиксировались вовсе, либо носили единичный характер – от 1 до 10 на субъект. Тогда в России была налажена вакцинопрофилактика контактных лиц по эпидемическим показаниям, а иммунизация иностранных граждан проводилась в 17 регионах, уточнила Королева.
В связи с этим член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова («Единая Россия») напомнила о работе парламентариев по совершенствованию миграционной политики государства и указала на необходимость расширения программы медицинского освидетельствования приезжих. Эта процедура необходима для получения разрешения на работу и временное проживание в РФ, а также вида на жительство. Трудовые мигранты должны пройти медосвидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда. А те, кто приехал в страну с другими целями, – в течение 90 дней со дня въезда.
Тестирование мигрантов
Пока включать тестирование на менингококк в программу медосвидетельствования иностранцев и лиц без гражданства не планируется, сообщил «Ведомостям» источник в Минздраве. При этом их уже проверяют на употребление наркотиков и наличие заболеваний, таких как ВИЧ (в том числе бессимптомный инфекционный статус), туберкулез, сифилис и лепра.
Осенью 2025 г. Минздрав предложил тестировать мигрантов также на наличие гепатита В и С, соответствующий проект поправок в законодательство ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагаемая дата вступления в силу изменений была назначена на 1 марта 2026 г. По состоянию на апрель 2026 г. инициатива все еще обсуждается в министерстве, рассказал собеседник в Минздраве.
Менингококковая инфекция за рубежом
Россия – страна с высоким миграционным потенциалом, поэтому государство необходимо защищать от внешних эпидемиологических угроз, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Мигранты прибывают из стран с другим климатом и иной эпидемиологической ситуацией – из Центральной Азии, Закавказья, Индии и Вьетнама, пояснил он. Когда люди массово перемещаются из одного региона в другой, риск вспышек инфекционных заболеваний возрастает, напомнил эксперт и привел в пример COVID-19, который распространился за считанные дни благодаря авиаперевозкам.
Менингококковая инфекция, как и другие инфекции, требует постоянного мониторинга и внутри страны, подчеркнул Мелик-Гусейнов. Для этого используются разные инструменты: вакцинопрофилактика, разобщение при возникновении очага и контроль за контактными лицами. Технологии при этом шагнули вперед, сказал эксперт. Если во время пандемии COVID-19 в стране только обкатывали системы отслеживания контактов, то сейчас Роспотребнадзор располагает эффективными информационными и статистическими системами, которые позволяют максимально быстро изолировать заболевшего, заключил эксперт.
Вакцинопрофилактика менингококка
Менингококковая инфекция – острое заболевание с высокой вероятностью летального исхода. Оно передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Инфекция вызывает лихорадку, тошноту и рвоту, головную боль, светобоязнь и изменение психического состояния, говорится в стандартах эпиднадзора за управляемыми инфекциями Всемирной организации здравоохранения. При тяжелом течении инфекции у пациентов появляется сыпь.
Медицинское и пациентское сообщество, а также депутаты выступают за скорейшее включение вакцинации против менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок. Как отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, дискуссия об этом длится уже около пяти лет, а окончательное решение планируется принять в первом полугодии 2027 г. Сейчас процедуру регистрации проходит вакцина, разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, сообщил представитель Минздрава Рафаэль Шавалиев. О готовности поставлять вакцины от менингококка во время заседания в Госдуме заявили также представители «Нанолека» и «Петровакса».