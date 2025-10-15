Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С

Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и СМинздрав дополнил порядок обязательного медицинского освидетельствования для них
Минздрав предложил дополнения в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища в России. С 1 марта 2026 г. их хотят проверять на наличие гепатитов В и С. Проекты изменений в порядок медосвидетельствования размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
Лица, которые въезжают в Россию, будут сдавать анализы на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. Изменения в документы вносятся для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования», говорится в пояснительных записках проектов.
Медосвидетельствование для мигрантов в том числе нужно для получения разрешения на работу в РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Иностранцы, которые прибыли в страну для трудовой деятельности, должны пройти его в течение 30 календарных дней со дня въезда. А лица, приехавшие в Россию с целями, которые не связаны с работой, – в течение 90 дней со дня въезда. Это прописано в законе о правовом положении иностранцев в РФ.
Сейчас иностранцев и лиц без гражданства проверяют на наличие в организме наркотиков и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К ним относятся ВИЧ (в том числе бессимптомный инфекционный статус), туберкулез, сифилис и лепра, следует из приказа Минздрава о порядке проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан.
Проверять иностранцев на гепатит С предлагала в феврале межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики, сообщала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (цитата по «Интерфаксу»). «Это заболевание сегодня имеет распространение и имеет опасное числовое значение с точки зрения возможности привнесения на территорию России», – говорила она.
Всплески социально значимых заболеваний в России нередко бывают связаны с въездными потоками мигрантов, говорила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Контроль за заболеваемостью трудовых мигрантов улучшился, когда обследования для трудоустройства начали проводить централизованно – в филиале Многофункционального медицинского центра трудовой миграции, рассказывал президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, дерматовенеролог Михаил Гомберг.
Помимо этого Минздрав в январе этого года предлагал ввести административные штрафы для врачей и медучреждений, которые нарушили порядок медосвидетельствования иностранцев и лиц без гражданства. В частности, дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Предполагается, что за нарушение порядка медосвидетельствования иностранца физлицо (врач) получит штраф от 25 000 до 50 000 руб., должностное лицо (руководство клиники) – от 50 000 до 100 000 руб., а юрлицо (сама клиника) – от 250 000 до 800 000 руб. или же его деятельность будет приостановлена на 14–90 суток.
Прямые медицинские затраты бюджета на борьбу с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и хроническими вирусными гепатитами В и С в 2024 г. в России составили 235,3 млрд руб., следует из государственного доклада Роспотребнадзора. В эту оценку входят расходы федерального и региональных бюджетов на обследование населения, профилактику и медицинскую помощь.
Экономическое бремя хронических вирусных гепатитов В и С с учетом прямых и косвенных затрат по итогам прошлого года – 81,2 млрд руб. (гепатит В – 78,5 млрд руб., гепатит C – 2,7 млрд руб.). Причем косвенные экономические затраты для хронического гепатита C превышают медицинские расходы в 1,8 раза – 50,2 млрд руб. К ним специалисты службы относят потери ВВП в виде недополученной зарплаты работников и налоговых доходов государства из-за инвалидизации и преждевременной смертности населения.
Экономический ущерб от острых гепатитов в 2024 г. оценивается в 941 млн руб. (тип А), 376,5 млн руб. (тип С), 165,3 млн руб. (тип В), говорится в докладе Роспотребнадзора.