Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С

Медосвидетельствование для мигрантов в том числе нужно для получения разрешения на работу в РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Иностранцы, которые прибыли в страну для трудовой деятельности, должны пройти его в течение 30 календарных дней со дня въезда. А лица, приехавшие в Россию с целями, которые не связаны с работой, – в течение 90 дней со дня въезда. Это прописано в законе о правовом положении иностранцев в РФ.