Главная / Общество /

Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С

Минздрав дополнил порядок обязательного медицинского освидетельствования для них
Екатерина Дорофеева
Анна Киселева
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минздрав предложил дополнения в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища в России. С 1 марта 2026 г. их хотят проверять на наличие гепатитов В и С. Проекты изменений в порядок медосвидетельствования размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».

Лица, которые въезжают в Россию, будут сдавать анализы на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. Изменения в документы вносятся для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования», говорится в пояснительных записках проектов.

Медосвидетельствование для мигрантов в том числе нужно для получения разрешения на работу в РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Иностранцы, которые прибыли в страну для трудовой деятельности, должны пройти его в течение 30 календарных дней со дня въезда. А лица, приехавшие в Россию с целями, которые не связаны с работой, – в течение 90 дней со дня въезда. Это прописано в законе о правовом положении иностранцев в РФ.

Минтруд снизил квоту для водителей, продавцов и медработников из визовых стран

Общество

Сейчас иностранцев и лиц без гражданства проверяют на наличие в организме наркотиков и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К ним относятся ВИЧ (в том числе бессимптомный инфекционный статус), туберкулез, сифилис и лепра, следует из приказа Минздрава о порядке проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан.

Проверять иностранцев на гепатит С предлагала в феврале межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики, сообщала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (цитата по «Интерфаксу»). «Это заболевание сегодня имеет распространение и имеет опасное числовое значение с точки зрения возможности привнесения на территорию России», – говорила она.

Всплески социально значимых заболеваний в России нередко бывают связаны с въездными потоками мигрантов, говорила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Контроль за заболеваемостью трудовых мигрантов улучшился, когда обследования для трудоустройства начали проводить централизованно – в филиале Многофункционального медицинского центра трудовой миграции, рассказывал президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, дерматовенеролог Михаил Гомберг.

От 2000 до 4000 руб.

составляют административные штрафы для мигрантов за уклонение от медосвидетельствования. По закону их также могут выдворить из страны

Помимо этого Минздрав в январе этого года предлагал ввести административные штрафы для врачей и медучреждений, которые нарушили порядок медосвидетельствования иностранцев и лиц без гражданства. В частности, дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Предполагается, что за нарушение порядка медосвидетельствования иностранца физлицо (врач) получит штраф от 25 000 до 50 000 руб., должностное лицо (руководство клиники) – от 50 000 до 100 000 руб., а юрлицо (сама клиника) – от 250 000 до 800 000 руб. или же его деятельность будет приостановлена на 14–90 суток.

Прямые медицинские затраты бюджета на борьбу с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и хроническими вирусными гепатитами В и С в 2024 г. в России составили 235,3 млрд руб., следует из государственного доклада Роспотребнадзора. В эту оценку входят расходы федерального и региональных бюджетов на обследование населения, профилактику и медицинскую помощь.

Экономическое бремя хронических вирусных гепатитов В и С с учетом прямых и косвенных затрат по итогам прошлого года – 81,2 млрд руб. (гепатит В – 78,5 млрд руб., гепатит C – 2,7 млрд руб.). Причем косвенные экономические затраты для хронического гепатита C превышают медицинские расходы в 1,8 раза – 50,2 млрд руб. К ним специалисты службы относят потери ВВП в виде недополученной зарплаты работников и налоговых доходов государства из-за инвалидизации и преждевременной смертности населения.

Экономический ущерб от острых гепатитов в 2024 г. оценивается в 941 млн руб. (тип А), 376,5 млн руб. (тип С), 165,3 млн руб. (тип В), говорится в докладе Роспотребнадзора.

