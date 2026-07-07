Володин раскритиковал список профессий для работы мигрантов вне квот

Ранее Володин уже поднимал вопрос о перечне Минтруда по работе мигрантов без учета квот. 27 июня спикер Госдумы заявил о планах передать МВД часть полномочий Минтруда, включая утверждение перечней профессий для иностранных специалистов. «Рассчитываем, что МВД наведет порядок и пересмотрит специальности, по которым трудоустраиваются мигранты, подчеркиваю, вне квоты на выдачу им разрешений на работу», – сказал он. Ранее, после вмешательства депутатов, перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ был сокращен с более чем 200 до 29 специальностей.