Володин раскритиковал список профессий для работы мигрантов вне квот
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с критикой действующего приказа Минтруда, который позволяет иностранным гражданам работать в России по ряду специальностей без учета квот. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.
По словам спикера Госдумы, существующий список включает 192 специальности, что, по его мнению, создает возможность для въезда в страну значительного числа трудовых мигрантов без подтверждения квалификации. Он также отметил, что в перечень входят 38 врачебных специальностей и 46 должностей среднего медицинского персонала.
Глава нижней палаты парламента сослался на данные Генеральной прокуратуры. Так, в 2025 г. в 27 российских регионах были пресечены нарушения при аккредитации медицинских работников, получивших образование за рубежом. Кроме того, в 17 субъектах РФ выявили случаи, когда такие специалисты были приняты на работу без обязательного подтверждения профессиональной квалификации.
«Мы считаем, что перечень этих специальностей должен быть сокращен до минимума. Надо готовить свои кадры», – подчеркнул Володин.
Ранее Володин уже поднимал вопрос о перечне Минтруда по работе мигрантов без учета квот. 27 июня спикер Госдумы заявил о планах передать МВД часть полномочий Минтруда, включая утверждение перечней профессий для иностранных специалистов. «Рассчитываем, что МВД наведет порядок и пересмотрит специальности, по которым трудоустраиваются мигранты, подчеркиваю, вне квоты на выдачу им разрешений на работу», – сказал он. Ранее, после вмешательства депутатов, перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ был сокращен с более чем 200 до 29 специальностей.
7 июля Госдума приняла закон, наделяющий МВД России дополнительными полномочиями в области миграционного контроля, ранее закрепленными за Минтрудом. Согласно принятым нормам, ведомство берет на себя функции по утверждению перечня востребованных профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Данный список станет основанием для упрощенного получения вида на жительство и освобождения от установленных квот на трудоустройство.