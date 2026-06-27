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Володин заявил об обеспокоенности трудоустройством мигрантов вне квот

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил обеспокоенность тем, что перечень профессий для трудоустройства мигрантов вне квот на выдачу разрешений на работу по-прежнему включает 192 специальности, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Это вызывает вопросы и обеспокоенность. Особенно в сфере здравоохранения», – написал Володин. По его данным, перечень включает 38 должностей врачей и 46 – среднего медицинского персонала. Спикер отметил, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен на Совете Госдумы.

Володин заявил о планах передать МВД часть полномочий Минтруда, включая утверждение перечней профессий для иностранных специалистов. «Рассчитываем, что МВД наведет порядок и пересмотрит специальности, по которым трудоустраиваются мигранты, подчеркиваю, вне квоты на выдачу им разрешений на работу», – говорится в сообщении. Ранее, после вмешательства депутатов, перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ был сокращен с более чем 200 до 29 специальностей.

11 августа 2025 г. вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ.

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