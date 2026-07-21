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Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранцам будет грозить выдворение из России. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Согласно документу, число статей КоАП, предусматривающих такую меру, увеличивается с 22 до 45.

Так, выдворение будет применяться за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и ее граждан, а также публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны. Кроме того, такая мера предусмотрена за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции или военного положения, стрельбу в неположенных местах, создание помех движению транспорта, неповиновение правоохранителям, мелкое хулиганство, дискриминацию и неповиновение пограничникам.

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Политика / Власть

«Если мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы он был выдворен», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон также распространяет возможность выдворения на ряд правонарушений, связанных с экстремизмом и распространением деструктивной информации. В их числе – осквернение религиозных символов, возбуждение ненависти либо вражды, пропаганда экстремистской или нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.

Кроме того, Госдума приняла закон, запрещающий предоставлять российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами. Если такой факт будет выявлен после получения миграционного статуса, ранее выданные документы подлежат аннулированию.

8 июля ГД также приняла закон, согласно которому дети трудовых мигрантов после достижения 18 лет должны либо покинуть Россию, либо оформить собственный патент на работу.

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