Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов

Так, выдворение будет применяться за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и ее граждан, а также публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны. Кроме того, такая мера предусмотрена за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции или военного положения, стрельбу в неположенных местах, создание помех движению транспорта, неповиновение правоохранителям, мелкое хулиганство, дискриминацию и неповиновение пограничникам.