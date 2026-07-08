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Госдума обязала детей мигрантов после 18 лет оформить патент или уехать

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий детей трудовых мигрантов после достижения 18 лет либо покинуть Россию, либо оформить собственный патент. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Согласно закону, срок временного пребывания несовершеннолетних детей иностранного гражданина, включая усыновленных и находящихся под опекой, будет продлеваться на срок действия патента родителя. Однако после достижения 18 лет такое основание для пребывания прекращает действовать.

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Политика / Власть

Совершеннолетний иностранный гражданин обязан в течение 30 дней выехать из России, если у него нет иных законных оснований для пребывания или проживания. Альтернативой станет подача в тот же срок заявления на получение собственного патента с уплатой фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц.

Документ также устанавливает, что в случае непродления или аннулирования патента родителя он и его несовершеннолетние дети должны покинуть Россию в течение 15 дней. Кроме того, закон вводит требование к трудовым мигрантам самостоятельно обеспечивать себя и находящихся на иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. При несоблюдении этого условия иностранцу не продлят патент или разрешение на работу.

26 июня также сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении государственных пошлин для мигрантов. Документ увеличивает пошлину за прием в российское гражданство с 4200 до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб., за разрешение на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб. Также до 15 000 руб. за каждого работника повышена пошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.

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