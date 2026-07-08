Госдума обязала детей мигрантов после 18 лет оформить патент или уехать

Документ также устанавливает, что в случае непродления или аннулирования патента родителя он и его несовершеннолетние дети должны покинуть Россию в течение 15 дней. Кроме того, закон вводит требование к трудовым мигрантам самостоятельно обеспечивать себя и находящихся на иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. При несоблюдении этого условия иностранцу не продлят патент или разрешение на работу.