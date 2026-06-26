Путин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кратном повышении госпошлин в миграционной сфере. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Закон увеличивает госпошлину за прием в гражданство РФ с 4200 руб. до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб., за оформление разрешения на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб. Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников вырастет до 15 000 руб. за каждого специалиста.
От уплаты пошлин освобождаются иностранные граждане и лица без гражданства, ранее являвшиеся гражданами СССР и участвующие в госпрограмме по переселению соотечественников, а также заключившие контракт с Минобороны на год в период спецоперации и члены их семей.
Закон разработан в целях повышения эффективности пополнения федерального бюджета, указано в пояснительной записке.
Законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере, правительство России внесло в Госдуму 4 мая. В марте МВД сообщило, что количество находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств сократилось по итогам 2025 г. на 8,6% – до 5,7 млн человек.
В октябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики страны на 2026–2030 гг. Целями такой политики названы снижение числа нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией, а также привлечение квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения потребностей экономики.