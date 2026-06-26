Путин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцев

Законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере, правительство России внесло в Госдуму 4 мая. В марте МВД сообщило, что количество находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств сократилось по итогам 2025 г. на 8,6% – до 5,7 млн человек.



В октябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики страны на 2026–2030 гг. Целями такой политики названы снижение числа нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией, а также привлечение квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения потребностей экономики.