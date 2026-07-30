Совбез: число совершенных мигрантами преступлений снизилось почти на 40%Число въехавших в Россию иностранцев сократилось на 8%
В первом полугодии 2026 г. в Российскую Федерацию въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно снизилось и число совершаемых мигрантами преступлений, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
По состоянию на 1 июля в стране находилось 6,4 млн иностранцев против 7 млн годом ранее.
Продолжилась динамика снижения числа выданных разрешительных документов. Разрешений на временное проживание выдано 13 000 (-19,5%), видов на жительство – 43 100 (-39,6%). На конец июня их обладателями являлись соответственно 69 900 и 595 500 человек. Из общего числа трудовых мигрантов, оформивших разрешения на работу, немногим менее трети (54 700) являются квалифицированными и высококвалифицированными специалистами. Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке, имели более 1,7 млн действующих патентов (-14,4%).
Количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39,1% до 14 400, в том числе тяжких и особо тяжких – 5900 (-50,8%). Их удельный вес в общем числе раскрытых преступлений снизился на 1,7 процентного пункта до 3,4%. При этом число административных выдворений выросло в 2,6 раза до 99 400. Всего на иностранцев составлено 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях (-24,8%).
Ранее «Ведомости» подсчитали на основе данных ФССП, что за первое полугодие 2026 г. из России выдворили 43 700 иностранцев из 59 государств – на 65,5% больше, чем годом ранее. По данным МВД в январе, число иностранных граждан в России сократилось до 5,7 млн человек (-10% за год).