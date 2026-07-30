Совбез: число совершенных мигрантами преступлений снизилось почти на 40%

Количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39,1% до 14 400, в том числе тяжких и особо тяжких – 5900 (-50,8%). Их удельный вес в общем числе раскрытых преступлений снизился на 1,7 процентного пункта до 3,4%. При этом число административных выдворений выросло в 2,6 раза до 99 400. Всего на иностранцев составлено 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях (-24,8%).