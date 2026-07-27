В 2026 году приставы выдворили почти 44 000 иностранцев за полгода

Этим можно объяснить разницу в показателях за 2025 г. и этот год, считает председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. В связи с указом в большинстве случаев государство более лояльно относилось к иностранным гражданам и вместо выдворения им за нарушения назначался штраф, уточнила она. Рост может быть связан с тем, что в стране в целом ужесточается миграционное законодательство, а вслед за ним ужесточается отношение судебной системы к иностранным гражданам – суды все чаще принимают решения о выдворении, добавила Минушкина.