В 2026 году приставы выдворили почти 44 000 иностранцев за полгода

В 2026 году приставы выдворили почти 44 000 иностранцев за полгодаПоказатель увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2025 годом
За январь – июнь этого года за пределы России в 59 иностранных государств выдворено 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Показатель за первое полугодие на 65,5% больше аналогичного периода 2025 г., подсчитали «Ведомости». В ФССП уточнили, что в первом полугодии прошлого года из России было выдворено 26 400 иностранных граждан и лиц без гражданства.
Выдворение – это принудительное и контролируемое перемещение иностранцев и лиц без гражданства через госграницу России за ее пределы. Как меру наказания его могут назначать судьи. С февраля 2025 г. без решения суда выдворять иностранцев из РФ имеет право МВД. Принимать такое решение могут начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их заместители, а также руководители подразделений по контролю за оборотом наркотиков.
Сотрудники органа принудительного исполнения в соответствии с законом обеспечивают выдворение за пределы России иностранцев и лиц без гражданства, которым назначено административное наказание. Эта функция осуществляется во всех пунктах пропуска через госграницу.
С 1 января по 10 сентября 2025 г. в России действовал указ президента о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Он позволял лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение.
Этим можно объяснить разницу в показателях за 2025 г. и этот год, считает председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. В связи с указом в большинстве случаев государство более лояльно относилось к иностранным гражданам и вместо выдворения им за нарушения назначался штраф, уточнила она. Рост может быть связан с тем, что в стране в целом ужесточается миграционное законодательство, а вслед за ним ужесточается отношение судебной системы к иностранным гражданам – суды все чаще принимают решения о выдворении, добавила Минушкина.
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Совет Федерации 24 июля одобрил закон о расширении перечня правонарушений, за совершение которых иностранцам грозит выдворение. Их число вырастет более чем вдвое – с 22 до 45. Иностранных граждан будут выдворять за нарушение общественного порядка, неповиновение пограничникам, дискриминацию, распространение в интернете информации, которая унижает человеческое достоинство, и др.
Поправки о расширении перечня оснований для выдворения, безусловно, повлияют на статистику – количество выдворений может увеличиться, считает Минушкина. Рост также возможен из-за новых норм, согласно которым иностранцы обязаны обеспечивать своих иждивенцев не ниже регионального прожиточного минимума, поскольку иностранные граждане могут не понять эти правила в достаточной степени, добавила она. Эти изменения в закон о правовом положении иностранных граждан 17 июля также одобрил Совфед.
Иностранец, приехавший работать в конкретную компанию (как правило, из стран с визовым режимом по обыкновенной рабочей визе либо из стран СНГ по патенту), может быть выдворен из-за работы вне субъекта РФ или вне указанного работодателя, рассказала директор по связям с органами государственной власти и коммуникациям рекрутинговой компании «Интруд» Оксана Токарева. Среди других оснований она назвала осуществление деятельности, не соответствующей цели въезда, предоставление ложных сведений, нахождение в РФ сверх установленного срока, утрату основания для пребывания, а также прекращение аккредитации филиала иностранной компании, в которой работал специалист, или признание компании-работодателя банкротом.
По мнению Токаревой, для долгосрочного снижения статистики выдворений ключевым фактором станет не столько дальнейшее ужесточение наказаний, сколько синхронизация квот на трудовых мигрантов с реальными потребностями экономики и упрощение процедур легализации для добросовестных работодателей.