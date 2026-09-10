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Главная / Общество /

Мигранты начнут платить налоги за неработающих родственников с 2027 года

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Трудовые мигранты в России будут платить налоги за неработающих членов своей семьи с 1 января 2027 г. Об этом сообщил замглавы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, <...> о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи», – отметил Кикоть (цитата по ТАСС).

Кроме того, он дополнил, что в контексте Концепции государственной миграционной политики была намечена цель ограничить присутствие в России неработающих членов семей. По словам замглавы МВД, в этом направлении получилось добиться уменьшения на 20%. Кикоть связал это с правительственными критериями при зачислении детей мигрантов в школы.

26 июля Путин подписал закон, устанавливающий дополнительные ограничения для мигрантов и членов их семей. Согласно поправкам, они обязаны обеспечивать себя и своих детей на сумму не ниже регионального прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Также при оформлении патента иностранный работник обязан платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ и т.д.

7 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал список профессий для работы мигрантов вне квот. По его словам, существующий список включает 192 специальности, что, по его мнению, создает возможность для въезда в страну значительного числа трудовых мигрантов без подтверждения квалификации.

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