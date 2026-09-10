Мигранты начнут платить налоги за неработающих родственников с 2027 года

Кроме того, он дополнил, что в контексте Концепции государственной миграционной политики была намечена цель ограничить присутствие в России неработающих членов семей. По словам замглавы МВД, в этом направлении получилось добиться уменьшения на 20%. Кикоть связал это с правительственными критериями при зачислении детей мигрантов в школы.