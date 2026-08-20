Биометрия помогла не пропустить около 70 000 иностранцев, въезд которым запрещен
Несколько десятков тысяч иностранцев не пустили в Россию благодаря использованию биометрии на границе. Система на пунктах пропуска выявила около 70 000 иностранных граждан, которым запрещен въезд в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, с начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных через оснащенные системой пункты пропуска прошли около 14 млн иностранцев. Биометрия позволяет идентифицировать их по фотографии и отпечаткам пальцев.
Эксперимент стартовал 1 декабря 2024 г. в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский», а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. С 1 мая 2025 г. система заработала во «Внуково».
В МВД отметили, что технология позволяет в том числе выявлять иностранцев, которые после получения запрета на въезд покинули Россию, изменили установочные данные и попытались вернуться в страну.
В июне 2026 г. биометрическими системами дополнительно оборудовали еще 11 пунктов пропуска. Они расположены в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Алтайском крае, а также в Иркутской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях.
5 июня стало известно, что МВД России совместно с Минтрудом работают над цифровой моделью организованного набора иностранных работников, которая будет основана на создании реестра работодателей и реестра иностранных работников.