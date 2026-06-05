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МВД и Минтруд готовят цифровую систему оргнабора иностранных работников

Ведомости

МВД России совместно с Минтрудом работают над цифровой моделью организованного набора иностранных работников, которая будет основана на создании реестра работодателей и реестра иностранных работников. Об этом заявил заместитель начальника миграционной службы – начальник департамента разрешительно-визовой работы МВД России Кирилл Адзинов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, новый механизм должен упростить привлечение трудовых мигрантов и повысить качество рабочей силы, востребованной российской экономикой. «Основная проблема – это дефицит рабочих рук, и вектор смещается именно в сторону запроса на квалифицированные рабочие руки», – отметил Адзинов.

Он сообщил, что МВД также предлагает внедрить дополнительные механизмы контроля, включая использование биометрии и выдачу идентификационного документа с биометрическими данными. По словам представителя МВД, это позволит государству получать информацию о том, кто находится на территории страны, где работает иностранный гражданин и какую экономическую задачу выполняет.

Адзинов отметил, что новая модель должна обеспечить работодателям защиту от самовольного ухода работников с места работы, самим работникам – социальные гарантии и официальную заработную плату, государству – прозрачность расчетов, а обществу – повышение уровня безопасности.

«Именно искусственный интеллект даст нам качественную аналитику на рынке труда – кто, где и у кого работает», – заявил Адзинов.

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