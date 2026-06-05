МВД и Минтруд готовят цифровую систему оргнабора иностранных работников

Он сообщил, что МВД также предлагает внедрить дополнительные механизмы контроля, включая использование биометрии и выдачу идентификационного документа с биометрическими данными. По словам представителя МВД, это позволит государству получать информацию о том, кто находится на территории страны, где работает иностранный гражданин и какую экономическую задачу выполняет.