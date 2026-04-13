Усы и глаза – вот твои документы

Усы и глаза – вот твои документыКак биометрия становится главным документом человека
В России реализуется масштабный проект по внедрению биометрических технологий. Интеллектуальная система контроля биометрии иностранных граждан запущена в эксплуатацию на пунктах пропуска через государственную границу – в аэропортах Московского авиаузла, а также на МАПП «Маштаково» в Оренбургской области. В близкой перспективе решение будет масштабировано на все пункты пропуска через российскую границу.
Важно отметить, что этим проектом занимается государство. Например, когда люди улыбкой оплачивают покупки, биометрия работает на локальном массиве данных, который коммерческий банк в факультативном порядке собрал у своих клиентов. В нашем же случае речь идет о централизованном сборе, обработке и применении биометрии в рамках страны. Причем все движется к тому, что для иностранных граждан, которые прибыли в Россию с целью работы, это станет безальтернативной практикой – их обязательным и основным идентификатором будет именно биометрия, а не напечатанное удостоверение личности.