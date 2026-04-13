Усы и глаза – вот твои документы

Важно отметить, что этим проектом занимается государство. Например, когда люди улыбкой оплачивают покупки, биометрия работает на локальном массиве данных, который коммерческий банк в факультативном порядке собрал у своих клиентов. В нашем же случае речь идет о централизованном сборе, обработке и применении биометрии в рамках страны. Причем все движется к тому, что для иностранных граждан, которые прибыли в Россию с целью работы, это станет безальтернативной практикой – их обязательным и основным идентификатором будет именно биометрия, а не напечатанное удостоверение личности.