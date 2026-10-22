Путин поручил мэру Владивостока возглавить Приморье

Путин поручил мэру Владивостока возглавить ПриморьеУказ подписан, как и ожидали «Ведомости»
Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Он уже назначен врио губернатора.
«Действительно, и Приморье, и Владивосток для меня родные, и мне кажется, что такой вызов, такая возможность не только возложит на мои плечи серьезную ответственность, но и даст серьезную возможность для того, чтобы наш любимый край, любимый город Владивосток стали еще лучше. Созидать в любимом городе – это особое счастье», – сказал Шестаков на встрече с Путиным.
О том, что Шестаков стал основным кандидатом на пост губернатора Приморского края, «Ведомостям» ранее рассказали два собеседника, близких к администрации президента.
Шестаков родился 23 сентября 1982 г. во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «мировая экономика». С 2010 г. занимал должности в администрации Приморского края. В 2019 г. был назначен врио вице-губернатора, а 29 июля 2021 г. избран главой Владивостока. В июле 2026 г. переизбран на этот пост.
19 октября Путин одобрил предложение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении губернатора Приморья Олега Кожемяко вице-премьером – полпредом президента в ДФО. 21 октября Госдума утвердила Кожемяко на этой должности.
Досрочные выборы губернатора Приморья пройдут в единый день голосования (ЕДГ-2027) 12 сентября.