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Путин поручил мэру Владивостока возглавить Приморье

Указ подписан, как и ожидали «Ведомости»
Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Он уже назначен врио губернатора.

«Действительно, и Приморье, и Владивосток для меня родные, и мне кажется, что такой вызов, такая возможность не только возложит на мои плечи серьезную ответственность, но и даст серьезную возможность для того, чтобы наш любимый край, любимый город Владивосток стали еще лучше. Созидать в любимом городе – это особое счастье», – сказал Шестаков на встрече с Путиным.

О том, что Шестаков стал основным кандидатом на пост губернатора Приморского края, «Ведомостям» ранее рассказали два собеседника, близких к администрации президента.

Шестакова – выпускник школы губернаторов. Сейчас 55 из 89 глав регионов – участники «Школы губернаторов».

Шестаков родился 23 сентября 1982 г. во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «мировая экономика». С 2010 г. занимал должности в администрации Приморского края. В 2019 г. был назначен врио вице-губернатора, а 29 июля 2021 г. избран главой Владивостока. В июле 2026 г. переизбран на этот пост.

19 октября Путин одобрил предложение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении губернатора Приморья Олега Кожемяко вице-премьером – полпредом президента в ДФО. 21 октября Госдума утвердила Кожемяко на этой должности.

Досрочные выборы губернатора Приморья пройдут в единый день голосования (ЕДГ-2027) 12 сентября.

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