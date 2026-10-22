Путин поручил мэру Владивостока возглавить Приморье

«Действительно, и Приморье, и Владивосток для меня родные, и мне кажется, что такой вызов, такая возможность не только возложит на мои плечи серьезную ответственность, но и даст серьезную возможность для того, чтобы наш любимый край, любимый город Владивосток стали еще лучше. Созидать в любимом городе – это особое счастье», – сказал Шестаков на встрече с Путиным.