Что ждет Приморье после перехода Кожемяко в правительство России

Что ждет Приморье после перехода Кожемяко в правительство РоссииНовым губернатором может стать мэр Владивостока
Мэр Владивостока Константин Шестаков, вероятно, будет назначен врио губернатора Приморского края после ухода Олега Кожемяко в правительство, говорят источники «Ведомостей». 19 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение премьер-министра Михаила Мишустина о перестановках в правительстве, в частности о назначении Кожемяко на должность вице-премьера – полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Занимавший посты дальневосточного полпреда и вице-премьера с 2013 г. Юрий Трутнев, по данным «Ведомостей», может получить должность в Кремле. Среди возможных позиций – помощник президента или заместитель руководителя администрации президента. Ему могут доверить вопросы патриотического воспитания, отмечает один из собеседников «Ведомостей» (об этом сообщил и РБК).
Досрочные выборы губернатора Приморья пройдут в единый день голосования (ЕДГ-2027) 12 сентября. «Ведомости» направили запросы в приморское отделение «Единой России» (ЕР), исполком ЕР и мэрию Владивостока.
Кожемяко улетел в Москву «для решения служебных вопросов» 18 октября, следует из распоряжения «о командировании и возложении исполнения обязанностей», опубликованного в реестре правовых актов губернатора и правительства Приморского края. В соответствии с документом, подписанным 16 октября, на дни командировки Кожемяко до 22 октября исполняющей обязанности губернатора назначена его первый заместитель – председатель краевого правительства Вера Щербина.
Кто такой Константин Шестаков
Последняя, по словам собеседника «Ведомостей» в регионе, является соратницей Кожемяко и занимается всей хозяйственной частью в правительстве края. Они оба вместе с членом регионального избиркома Героем России Артуром Потаповым возглавляли список ЕР на выборах в заксобрание, которые проходили параллельно с думскими в ЕДГ-2026 20 сентября. Щербина и Кожемяко отказались от мандатов.
Нынешняя премьер Приморья работает в команде Кожемяко с 2005 г., когда тот был назначен губернатором Корякского автономного округа (был упразднен два года спустя после объединения с Камчатской областью). Кожемяко – единственный губернатор, возглавлявший четыре региона. Помимо Корякского автономного округа это также Амурская, Сахалинская области и Приморье. Щербина работала на руководящих должностях во всех этих субъектах в его прямом подчинении.
Шестаков работал в правительстве Приморья до Кожемяко и обладает субъектностью, говорит политконсультант Вячеслав Беляков. Вместе с тем сейчас мэра Владивостока можно считать членом команды губернатора, уточнил он. В случае назначения врио губернатора Шестаков будет полностью подчиняться предшественнику, уверен собеседник «Ведомостей» в регионе. Если Кожемяко удастся реализовать операцию «преемник», то это его серьезно усилит и будет прецедентом для Приморья, считает политический обозреватель Ольга Кишаковская.
Главой Приморья может стать и Шестаков, и кто-то из глав соседних регионов, и кто-то совершенно новый – на Дальнем Востоке возможно все, отмечает депутат Госдумы Роза Чемерис. «В выборах губернатора я бы точно не хотела поучаствовать, а вот помогать новому главе региона на федеральном уровне готова всецело», – сказала она «Ведомостям».
Кожемяко приходил в Приморье как антикризисный менеджер после проваленной ЕР в 2018 г. избирательной кампании, когда на выборах едва не победил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Глава ЦИК Элла Памфилова тогда признала, что результаты голосования на некоторых участках были сфальсифицированы, поэтому были назначены новые выборы. Победу на них одержал Кожемяко.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков