Что ждет Приморье после перехода Кожемяко в правительство России

Кто такой Константин Шестаков

Шестакову 44 года, он родился во Владивостоке, окончил Дальневосточный госуниверситет по специальности «мировая экономика», а затем Дальневосточный федеральный университет по специальности «юриспруденция». Свою трудовую деятельность он начал со сферы туризма. Затем перешел на работу в администрацию Владивостока. С 2010 г. занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2014 г. возглавил департамент туризма Приморского края. А в 2019 г. был назначен на должность врио вице-губернатора региона. В 2020–2021 гг. занимал должность зампреда правительства Приморского края, курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества. В июле 2021 г. стал главой Владивостока, вновь переизбран на эту должность в июле 2026 г.