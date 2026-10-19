Источники «Ведомостей»: губернатором Приморья может стать Константин Шестаков

Константину Шестакову 44 года. Он родился во Владивостоке. Закончил Дальневосточный госуниверситет по специальности «мировая экономика», а затем Дальневосточный федеральный университет по специальности «юриспруденция». Свою трудовую деятельность он начал со сферы туризма. Затем перешел на работу в администрацию Владивостока. С 2010 г. занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2014 г. возглавил департамент туризма Приморского края. А в 2019 г. был назначен на должность врио вице-губернатора региона.