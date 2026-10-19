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Источники «Ведомостей»: губернатором Приморья может стать Константин Шестаков

Мэр Владивостока на этом посту может сменить Олега Кожемяко, который станет полпредом президента в ДФО
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Илья Аверьянов / ТАСС
Илья Аверьянов / ТАСС

Основным кандидатом на пост губернатора Приморского края стал мэр Владивостока Константин Шестаков. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента, и один, близкий к региону. На этом посту он может сменить Олега Кожемяко, которого премьер-министр Михаил Мишустин предложил на пост вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Собеседник «Ведомостей» называет его человеком, близким к губернатору, который теперь пойдет на повышение.

«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Константину Шестакову 44 года. Он родился во Владивостоке. Закончил Дальневосточный госуниверситет по специальности «мировая экономика», а затем Дальневосточный федеральный университет по специальности «юриспруденция». Свою трудовую деятельность он начал со сферы туризма. Затем перешел на работу в администрацию Владивостока. С 2010 г. занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2014 г. возглавил департамент туризма Приморского края. А в 2019 г. был назначен на должность врио вице-губернатора региона.

В 2020–2021 гг. занимал должность зампреда правительства Приморского края, курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества. В июле 2021 г. стал главой Владивостока, вновь переизбран на эту должность в июле 2026 г.

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Политика / Власть

До назначения нового главы региона, указ о чем должен подписать президент, по должности полномочия главы региона будет исполнять первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина. Кожемяко возглавил Приморский край в 2018 г., был переизбран на этот пост в 2023 г. До этого он был губернатором Амурской области, главой Корякского автономного округа. В начале 2000-х гг. он был депутатом заксобрания Приморья, а затем сенатором от региона.

Утром 19 октября было объявлено о грядущих перестановках в правительстве. Министр транспорта Андрей Никитин переходит на пост вице-премьера, его на посту министра сменит глава Росавиации Дмитрий Ядров. Первый замминистра финансов Ирина Окладникова станет вице-премьером – руководителем аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко. Министр финансов Антон Силуанов также станет вице-премьером, сохранив и текущую должность. Олег Кожемяко вместо Юрия Трутнева станет вице-премьером – полпредом президента в ДФО. «Ведомости» писали, что Трутнев может стать помощником президента или замглавы администрации президента.

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