Источники «Ведомостей»: Юрий Трутнев может получить должность в Кремле

Источники «Ведомостей»: Юрий Трутнев может получить должность в КремлеПолитический тяжеловес оставляет правительство после 13 лет работы вице-премьером
Вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев покидает правительство после 13 лет работы на этом посту. Теперь он может перейти на новую должность в Кремле, сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к Старой площади. Среди возможных должностей – помощник президента или заместитель руководителя администрации президента, отмечают они.
О том что Трутнев покидает свои нынешние должности, стало известно 19 октября. Их займет губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Возможность ухода Трутнева с нынешних должностей обсуждалась более года, говорили источники «Ведомостей» в госструктурах. Он был единственным вице-премьером, одновременно занимающим должность полпреда президента в ДФО.
Среди обсуждаемых кандидатур, которые могут сменить Трутнева, – глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, глава министерства развития Дальнего Востока Александр Чекунков и глава Минэнерго Сергей Цивилев, говорят источники «Ведомостей». Некоторые собеседники отмечали, что мог бы подойти на эту роль и «сильный дальневосточный губернатор». Кожемяко как раз из таких. При этом собеседники «Ведомостей» ранее неоднократно подчеркивали, что мало кто может заменить такого политического тяжеловеса сразу в двух должностях.
На других территориях в последние годы действует другая структура управления. Одновременно работает полпредство (чиновники числятся в структуре АП), и а за вице-премьерами закреплено кураторство конкретных федеральных округов в рамках распределения обязанностей. ДФО всегда оставался за Трутневым.
Его политическая карьера началась в 1990-е гг., когда он стал депутатом заксобрания Пермской области (с 1 декабря 2005 г. – Пермский край) и депутатом Пермской гордумы. С 1996 по 2000 г. он был мэром Перми, затем четыре года – губернатором Пермской области. С 2004 по 2012 г. Трутнев был министром природных ресурсов РФ (с 2008 до 2012 г. – в правительстве Владимира Путина.) После этого год работал помощником президента.
В августе 2013 г. Трутнев был назначен зампредом правительства – полномочным представителем президента в ДФО. Затем его несколько раз переназначали на этот пост в связи со сменой правительства. В последний раз это произошло в мае 2024 г. – после инаугурации президента.
На выборах в Госдуму в 2021 и в 2026 гг. Трутнев возглавлял «супергруппу» «Единой России» по дальневосточным регионам. Оба раза от мандата депутата Госдумы он отказался.