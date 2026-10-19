Источники «Ведомостей»: Юрий Трутнев может получить должность в Кремле

Его политическая карьера началась в 1990-е гг., когда он стал депутатом заксобрания Пермской области (с 1 декабря 2005 г. – Пермский край) и депутатом Пермской гордумы. С 1996 по 2000 г. он был мэром Перми, затем четыре года – губернатором Пермской области. С 2004 по 2012 г. Трутнев был министром природных ресурсов РФ (с 2008 до 2012 г. – в правительстве Владимира Путина.) После этого год работал помощником президента.