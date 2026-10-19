Главное о предложенных Мишустиным перестановках в правительстве

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО. Назначение предполагает его переход с регионального уровня на федеральный. В новой должности Кожемяко будет совмещать функции заместителя председателя правительства и полномочного представителя главы государства на Дальнем Востоке. действующий полпред Юрий Трутнев, по информации источников «Ведомостей» может перейти на новую должность в Кремле.