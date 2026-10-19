Главное о предложенных Мишустиным перестановках в правительстве

Главное о предложенных Мишустиным перестановках в правительствеИзменения коснутся руководства кабмина и федеральных ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в правительстве. Кадровые решения согласованы с президентом Владимиром Путиным по итогам их встречи, сообщила пресс-служба кабмина. Перестановки затронут руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе.
Действующий министр транспорта Андрей Никитин предложен на должность заместителя председателя правительства, который будет курировать в том числе транспортный комплекс. На освободившийся пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Сейчас эту должность занимает Дмитрий Григоренко. Аппарат обеспечивает организацию работы правительства, подготовку его решений и взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. В случае утверждения кандидатуры Окладникова перейдет из руководства Минфина в аппарат кабмина.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО. Назначение предполагает его переход с регионального уровня на федеральный. В новой должности Кожемяко будет совмещать функции заместителя председателя правительства и полномочного представителя главы государства на Дальнем Востоке. действующий полпред Юрий Трутнев, по информации источников «Ведомостей» может перейти на новую должность в Кремле.
Министр финансов Антон Силуанов выдвинут на новую должность вице-премьера – министра финансов. Такой пост появится в структуре правительства впервые. В случае утверждения кандидатуры Силуанов сохранит руководство финансовым ведомством и одновременно получит статус заместителя председателя правительства.
28 сентября президент Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы IX созыва. Савельев курировал транспортную отрасль, включая работу Минтранса, Росавиации и других профильных ведомств. 30 сентября он стал заместителем председателя нижней палаты парламента.
В тот же день источники «Ведомостей», близкие к администрации президента и правительству, сообщили о возможном назначении Андрея Никитина на освободившийся пост вице-премьера. Собеседники издания оценивали вероятность такого кадрового решения как высокую. Тогда же обсуждались несколько кандидатур на должность главы Минтранса.
5 октября «Ведомости» рассказали о распределении полномочий в руководстве Госдумы. В материале отмечалось, что правительственную комиссию по законопроектной деятельности возглавляет действующий вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Комиссия обеспечивает взаимодействие кабмина с Госдумой и Советом Федерации.